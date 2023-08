Juventus all’ultimo respiro: il colpaccio a cui nessuno credeva più

Calciomercato Juventus, non è ancora finita: la ‘Vecchia Signora’ ha nuove cartucce da sparare per provare ad accontentare Allegri.

Prima le cessioni e poi eventuale un acquisto. Il discorso in casa Juventus non cambia, né per il centrocampo né per le corsie esterne né tantomeno per l’attacco. I bianconeri metteranno le mani sugli obiettivi da tempo individuati per rinforzare l’organico solo dopo aver impresso l’accelerata decisiva alle cessioni da tempo programmate.

Ecco perché, al netto delle smentite del caso, Giuntoli non ha ancora abbandonato del tutto la pista che porta a Domenico Berardi. Il muro del Sassuolo, che per cedere il suo gioiello chiede non meno di 30 milioni di euro, potrebbe essere infranto nelle ultime ore con un’offerta convincente. Del resto il capitano neroverde è considerato da Allegri la pedina ideale con cui poter all’occorrenza cambiare modulo, offrendo un ventaglio di soluzioni tattiche interessanti ad una squadra che nell’arco della stagione proverà ad alternare il 3-5-2 e il 4-3-3. E così, qualora effettivamente dovesse partire uno tra Kostic ed Iling Junior, la Juventus potrebbe rifarsi viva con il Sassuolo, soddisfandone in toto le richieste.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, tra i tanti argomenti passati in rassegna, Momblano ha toccato il tema Berardi. Secondo Momblano, la Juventus sarebbe disposta a giocarsi l’ultima carta per Berardi nei prossimi giorni. Ecco quanto riferito sull’argomento: “So che la Juventus un ultimo tentativo per Berardi lo farà“.