Calciomercato Juventus, il possibile addio regala 100milioni di euro da investire sul mercato. I bianconeri ne perdono due in un colpo solo

Quello che riesce a fare il mercato arabo lo abbiamo capito tutto. Non solo prendersi quei giocatori che ormai vanno verso la fine della propria carriera, ma anche i giovani, vedi Veiga, che ha deciso di andare a giocare lì al posto di accettare l’offerta del Napoli. Si stanno prendendo tutto.

E si potrebbero prendere anche Momo Salah, a quanto pare. Gli arabi sarebbero pronti a versare 100milioni di euro nelle casse del Liverpool per l’egiziano. E a queste cifre i Reds, nonostante quelle che sono state le parole di Klopp, potrebbero cedere. Una situazione in evoluzione, anche se, se l’affare si dovesse fare, dovrebbe chiudersi entro la prossima settimana, così da dare la possibilità al club inglese di trovare un sostituto. Ovviamente nessuno spera che questo affare possa andare in porto per un semplice motivo: con quei soldi sono molti i giocatori a “rischio” e che potrebbero entrare nel mirino del Liverpool.

Calciomercato Juventus, anche Chiesa nel mirino

E secondo quanto riportato da CaughtOffside, qualora davvero Salah dovesse raggiungere Ronaldo e Benzema – tra gli altri – il Liverpool potrebbe tentare qualche assalto, con tutta l’intenzione di mandarlo a buon fine. Il primo, che tocca da vicino i bianconeri, è quello che porta a Federico Chiesa, che Klopp ha elogiato pubblicamente in più di un’occasione.

Ma non solo, nel mirino ci potrebbe finire anche Thuram, il centrocampista della nazionale under 21 della Francia entrato in più di un’occasione nel mirino dei bianconeri. Ecco quello che potrebbe succedere. Purtroppo. Un effetto domino che tocca da vicino i bianconeri.