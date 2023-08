Ritorno bello e impossibile: Juve immobile, affare in frantumi

Calciomercato Juventus, il ritorno è così tanto bello che è quasi impossibile. Nessuna novità al momento e affare in frantumi Un ritorno bello quanto impossibile. Almeno per ora. Visto che in quella che sarà l’ultima settimana di calciomercato in più di una occasione abbiamo capito che realmente tutto può succedere. E forse dalle parti della Continassa una cosa del genere la vogliano, la sperano, per rivoluzionare in parte quello che è l’attacco di Massimiliano Allegri che ha salutato Lukaku, ormai vicino alla Roma.

Il sogno come detto, quello bello e impossibile ritornello di una canzone che tutti noi conosciamo, si chiama Alvaro Morata. I bianconeri, così come si sa da un poco di giorni, lo hanno bloccato in caso di cessione di Moise Kean. Ma al momento delle offerte per l’attaccante non ne sono arrivate. Calciomercato Juventus, la situazione

Nessuna offerta, secondo quanto riportato da Sky Sport. Niente, nessuno sembra essere interessato alle prestazioni del classe 2000 che i bianconeri vorrebbero cedere solamente a titolo definitivo. Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse del Siviglia. Ma niente di così importante.

E senza addio niente Morata. Con il centravanti spagnolo che in questo modo rimarrà all’Atletico Madrid. Ovviamente a Torino sperano in un finale diverso, Morata andrebbe a coprire una lacuna in attacco, quel ruolo di seconda punta che al momento lo fa Chiesa. E poi Kean ha le stesse caratteristiche di Vlahovic e Milik, quindi, con una sola manifestazione da giocare, un poco troppi.