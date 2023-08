Calciomercato Juventus, ultime ore prima del sì: cambia la formula dell’accordo

Calciomercato Juventus, il giocatore è conteso da due squadre: probabile che alla fine rimanga in Italia. Ecco la formula.

Domani pomeriggio la Juventus scenderà di nuovo in campo per giocare il secondo match ufficiale della stagione. Gli uomini di Massimiliano Allegri dovranno confermare quanto di buono hanno fatto vedere una settimana fa contro l’Udinese.

Partita che i bianconeri avevano blindato ancora prima di tornare per la prima volta negli spogliatoi, chiudendo in vantaggio di tre gol il primo tempo: a segno i due “gioielli”, Chiesa e Vlahovic, e Rabiot. L’Allianz Stadium non vede l’ora di riabbracciare i suoi beniamini. Nell’impianto torinese sarà di scena il Bologna di Thiago Motta, battuto 2-0 dal Milan nell’ultimo posticipo del primo turno. I felsinei non hanno alcuna intenzione di restare a zero punti e venderanno cara la pelle con l’obiettivo di evitare quantomeno la sconfitta, nonostante il loro ultimo successo in casa della Juve risalga ad oltre vent’anni fa. Parallelamente, il responsabile dell’area sportiva bianconera Cristiano Giuntoli cercherà di concludere altre operazioni di mercato, a qualche giorno dal fatidico suono del gong.

Calciomercato Juventus, Soulé tra Frosinone e Feyenoord

In casa Juve continuano a tenere banco i discorsi riguardanti le uscite. Prima di poter fare ulteriori acquisti – finora è arrivato il solo Weah – Giuntoli dovrà continuare a sfoltire.

Uno di quelli con le valigie in mano è l’argentino Matias Soulé. Il giovane talento cresciuto nel vivaio bianconero ha bisogno di minuti per poter dimostrare di poter affermarsi a determinati livelli. Minuti che in questo momento, per forza di cose, Allegri non gli può garantire. La prospettiva, infatti, sarebbe quella di restare un’altra stagione in panchina ed accontentarsi di qualche spezzone. Come riporta il giornalista Cesar Luis Merlo, Soulé è vicinissimo al Frosinone: i ciociari sono in netto vantaggio ma devono fare attenzione alla concorrenza del Feyenoord, che nelle ultime ore ha chiesto informazioni. In entrambi i casi la formula con cui lascerà Torino sarà quella del prestito con diritto di riscatto.