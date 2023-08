Dice ancora una volta addio alla Juventus: comunicato UFFICIALE

Il calciomercato della Juve in questi ultimi giorni di mercato potrebbe riservare diverse sorprese. Attenzione ad acquisti e cessioni.

Oggi i tifosi devono pensare solamente alla partita che attende l’undici di Massimiliano Allegri. Chiamato a conquistare altri punti importanti nella sfida casalinga contro il Bologna. Partita da vincere a tutti i costi confermando quanto di buono è stato fatto vedere all’esordio sul campo dell’Udinese.

E’ innegabile però il fatto che la Juventus vive molto intensamente questi ultimi giorni di calciomercato. Ormai manca davvero pochissimo al gong finale e tutte le squadre si stanno dando molto da fare affinché possano arrivare degli utili rinforzi. I bianconeri a dire il vero in questa fase si sono concentrati soprattutto sulle cessioni, che sono indispensabili affinché si possano recuperare delle somme economiche e risparmiare sugli ingaggi.

Juventus, Frabotta saluta: va al Bari

Continuano dunque come detto le partenze in casa bianconera. La dirigenza infatti ha trovato una collocazione ad un giocatore rientrato dal prestito al Frosinone ma che non rientra nei piani di Allegri. Stiamo parlando di Frabotta, laterale esploso sotto la gestione di Pirlo ma che poi non è riuscito a confermarsi su grandissimi livelli.

“Gianluca Frabotta si trasferisce, a titolo temporaneo con diritto di opzione per la cessione definitiva, alla S.S.C. Bari. Reduce dalla promozione in Serie A con il Frosinone (22 presenze in Serie B per lui lo scorso anno), Frabotta si appresta a vivere una nuova esperienza in prestito” si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società. Per l’esterno dunque una avventura importante nella cadetteria con una squadra che non fa mistero di voler puntare al salto di categoria, sfumato per un soffio nella passata stagione.