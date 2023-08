Juventus, torna in serie A ma non per vestire il bianconero

Ultimi giorni di calciomercato che si intrecciano con il campionato. La Juventus attende novità ma intanto deve pensare al Bologna.

Dopo aver battuto l’Udinese con pieno merito nell’esordio in questo torneo di serie A, l’undici allenato da Massimiliano Allegri oggi se la vedrà con il Bologna. La missione è quella di ottenere altri tre punti per continuare a sognare in grande. Il traguardo finale è lo scudetto, ma non sarà semplice conquistarlo e le insidie sono sempre dietro l’angolo.

I calciatori ad ogni modo sono concentrati sulle vicende di campo, consapevoli che a breve le “distrazioni” del calciomercato si concluderanno. Ancora qualche giorno infatti per portare a termine le trattative, poi bisognerà attendere gennaio se si vorranno vedere volti nuovi in rosa. La Juventus ha fatto un mercato mirato, pensando soprattutto a cedere chi non rientrava nei piani del club, in modo da fare cassa. Con Giuntoli dunque che ha avuto altre priorità rispetto agli acquisti.

Juventus, niente Freuler: il Bologna stringe per il mediano

Nel corso delle ultime settimane tanti calciatori sono stati accostati alla Juventus, ma poi hanno trovato un’altra sistemazione. Sarà probabilmente così anche per Remo Freuler, centrocampista di quantità ex Atalanta che oggi milita con la maglia del Nottingham Forest.

#Calciomercato | @Bolognafc1909, continuano i contatti con il @NFFC per #Freuler. Nella trattativa può entrare #Dominguez. Lunedì può essere il giorno decisivo — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 26, 2023

Il futuro del calciatore svizzero sembra poter essere nuovamente in Italia, ma non certo alla Juventus. Come ha sottolineato infatti il giornalista Gianluca Di Marzio, per lui ci sono contatti in corso con il Bologna. I rossoblu cercano un elemento di sostanza in mezzo al campo e l’avrebbero individuato proprio in Freuler. Sono pronti a mettere Dominguez sul piatto come parziale contropartita e domani si potrebbe chiudere. I bianconeri sembrano al completo invece in mediana, ma attenzione massima ai colpi di coda del finale.