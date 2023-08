Allegri semina indizi: cessione last second, doppia ‘comunicazione’ Juve

Calciomercato Juventus, la bocciatura sembra ormai essere definitiva: salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe lasciare i bianconeri nei prossimi giorni.

Dopo l’ottima prova di Udine ci si aspettava una Juventus arrembante sin dalla prima frazione di gioco nella sfida contro il Bologna. Ed invece la compagine di Allegri ha messo in mostra i limiti che si porta dietro da almeno due stagioni, non dando mai la sensazione di avere in pugno la partita nonostante il pareggio agguantato da Vlahovic quando i giochi sembravano chiusi.

Tra i diversi temi post partita, però, impossibile non mettere l’accento sulla nuova bocciatura di Filip Kostic. L’esterno serbo, infatti, così come successo ad Udine, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Una scelta che, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, non è parsa inosservata. Allegri, che sulla corsia mancina sta provando con continuità Cambiaso ed Iling Junior, ha nuovamente lasciato in panchina Kostic, a cui non ha concesso neanche uno scampolo di gara. Un segnale forte e chiaro: l’ex Eintracht non è considerato fondamentale nelle nuove gerarchie e, in caso di un’offerta giudicata sufficiente, potrebbe fare le valigie.

Per adesso, però, i sondaggi effettuati da diversi club turchi e tedeschi non hanno sortito i risultati sperati. Da notare, però, che un’eventuale cessione di Kostic potrebbe portare la Juventus a virare con decisione su Domenico Berardi. La pista che porta al capitano del Sassuolo non è chiusa definitivamente, con Giuntoli che si sta muovendo sotto traccia per riuscire a chiudere il cerchio e regalare ad Allegri un innesto con il quale poter passare all’occorrenza anche al 4-3-3. Situazione da monitorare sul fronte Kostic: staremo a vedere cosa succederà.