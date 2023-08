Colpo Scudetto Juventus: scelta fatta, ecco le cifre

Colpo Scudetto Juventus: scelta fatta. Venerdì prossimo il calciomercato chiude la sua sessione estiva e la Juventus è sempre a caccia del grande colpo. Chi?

Buona la prima, così così la seconda. Si possono sintetizzare in questo modo le prime due giornate di campionato della Juventus. Poteva andare sicuramente meglio, ma la formazione di Massimiliano Allegri ha rischiato seriamente il peggio.

E’ una Juventus che nelle prime due partite ufficiali ha mostrato alcune novità interessanti ma anche le solite scivolate intese come cali di intensità di gioco e marchiani errori dettati da una concentrazione che anch’essa scivola a livelli indecorosi. Napoli, Milan e Inter già volano e se si vuole rimanere agganciati al gruppo di testa taluni atteggiamenti, ed errori, dovranno essere messi subito da parte.

Il mercato è ai suoi ultimi vagiti e forse non vi è nemmeno più il tempo per chiudere eventuali trattative. I tifosi della Juventus hanno voglia di vedere la loro squadra ritornare ad essere protagonista in campionato e, partecipando numerosi ad un sondaggio Telegram sul canale Juvelive, hanno espresso la loro opinione riguardo l’acquisto che potrebbe rappresentare una svolta per il campionato della formazione bianconera.

Pareri, e desideri, che si sono concentrati su obiettivi e nomi ben precisi.

Colpo Scudetto Juventus: scelta fatta

I tifosi della Juventus hanno espresso i loro desiderata che però, allo stesso tempo, illustrano anche dove, a loro giudizio, la formazione di Allegri ha più bisogno di interventi. I nomi sono quattro. Eccoli.

Al quarto posto, con il 19% delle preferenze, troviamo l’esterno dello Spezia, Emil Holm, profilo che Giuntoli ammira molto e che potrebbe rappresentare una valida alternativa, sulla fascia destra, al vero unico acquisto della società bianconera, ovvero Timothy Weah. Al secondo e terzo posto troviamo due nomi importanti per il centrocampo, ritenuto da molti, il settore che più abbisogna di innesti di qualità.

Al terzo posto, con il 26% delle preferenze, troviamo Khéphren Thuram, centrocampista del Nizza, mentre al secondo posto troviamo invece, con il 31% delle preferenze, Habib Diarra dello Strasburgo. Al primo posto vi è attaccante, un esterno che la Juventus, probabilmente, proverà ad acquisire fino all’ultimo: Domenico Berardi del Sassuolo. E’ lui, con il 34% delle preferenze, il profilo più richiesto dai tifosi della Juventus.

Berardi-Vlahovic-Chiesa è un trio offensivo che regala suggestioni e sogni ad occhi aperti. Una Juventus d’attacco, coraggiosa e sfrontata. La Juventus pavida e timorosa vista durante l’ultima stagione non deve più riproporsi. Il primo tempo di Udine è il solco tracciato sul quale proseguire il cammino. Domenico Berardi può rappresentare un ulteriore spinta verso il cambiamento.

Sognare si può, almeno fino a quando si può sognare. Fino al 1° settembre.