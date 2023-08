“Da uno a dieci, anche undici”: Berardi-Juventus, trattativa conclusa

Calciomercato Juventus, per Berardi la trattativa è ufficialmente conclusa. Nessuna possibilità di un approdo a Torino. Ecco le ultime parole

Mimmo Berardi alla Juventus non si farà. Ormai è quasi una certezza. Assoluta. Perché le parole dell’amministratore delegato del Sassuolo, Carnevali, come successo già nei giorni scorsi, non lasciano davvero spazio a quelli che possono essere i commenti. Zero.

Berardi che non ha giocato nelle prime due uscite della sua squadra appunto perché avrebbe chiesto la cessione, è destinato a rimanere in Emilia nonostante quella che è la sua volontà: vale a dire di cambiare aria per cercare di alzare il livello. Ma trattare con i neroverdi – lo abbiamo visto per Locatelli – è una cosa complicata. Difficile per tutti. Insomma, niente da fare. E Carnevali, intercettato dalla Rai, ha chiuso praticamente la trattativa.

Calciomercato Juventus, addio Berardi

“Non ci sono possibilità che Berardi vada ala Juve? Quando dà fastidio il caso da 1 a 10? Anche undici”. Queste le parole di Carnevali. Non ci possono essere praticamente dubbi quando un dirigente parla in questo modo. Sì, è vero, l’ultima settimana di calciomercato ha sempre regalato delle sorprese. Sempre. Ma in questo caso ci sentiamo di chiudere ogni possibile ribaltone dell’ultima ora.

Di certo infine c’è una cosa: alla Juve un esterno servirebbe soprattutto se Allegri in corso d’opera decidesse di passare al 4-3-3: c’ Weah a destra, è vero, ma è il solo che può essere utilizzato in quella zona del campo. A meno che non si decida di spostare Chiesa, con Iling o Cambiaso a sinistra. Kostic? Ieri è arrivato un altro segnale netto, si cercherà probabilmente la cessione fino alla fine.