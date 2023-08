Juventus colpita e affondata: accordo totale, fissate le visite mediche

Calciomercato Juventus, gioco-partita-incontro: la fumata bianca è stata raggiunta. Non sarà un nuovo calciatore bianconero.

Il pareggio ottenuto in extremis contro il Bologna lascia l’amaro in bocca in casa Juventus. I bianconeri, infatti, non sono riusciti a dare continuità alla bella prova prova di Udine, disputando un primo tempo che definire complicato sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Il sigillo di Vlahovic ha quantomeno evitato la sconfitta, ma Allegri avrà tanto da lavorare. Così come l’area mercato guidato da Giuntoli, che sfrutterà gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato per provare a rinforzare l’organico. Con ancora diversi reparti sotto la lente di ingrandimento, la Juventus spera di perfezionare cessioni importanti per poter dare l’assalto a Domenico Berardi. Tuttavia, un altro nome sul quale l’interessamento della Juve non è ancora scemato è quello di Holm. Per l’esterno dello Spezia, però, c’è da vincere la concorrenza dell’Atalanta, da tempo sulle tracce del funambolico laterale destro e pronta chiudere l’affare con i liguri.

Chi sicuramente non vestirà la maglia della Juve, invece, è Castagne. Il laterale belga, infatti, ha raggiunto l‘accordo definitivo con il Fulham, che a sua volta ha ottenuto il via libera dal Leicester. Come riferito da Romeo Agresti, nelle prossime ore Castagne effettuerà le visite mediche con il Fulham, preludio alla firma sul nuovo contratto.