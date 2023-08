Juventus, Ravanelli “punge” Allegri: “Perché non gioca?”

Mastica amaro la Juventus dopo l’ultimo pareggio ottenuto in extremis allo Stadium contro il Bologna. Senz’altro un risultato deludente.

I bianconeri rimangono imbattuti in serie A e sono saliti a quota 4 punti. Ma c’è tanto rammarico per non essere riusciti a conquistare la seconda vittoria consecutiva, non dando seguito alla vittoria sul campo dell’Udinese che aveva fatto scatenare l’euforia della tifoseria.

E’ vero che bisogna iniziare già a guardare alla prossima partita, l’ultima prima della sosta. Ma è chiaro che è anche il momento di fare un po’ di autocritica. Cercando di sottolineare sì tutto quello che ha funzionato negli schemi juventini, ma anche tutte le difficoltà che la squadra di Allegri ha incontrato contro i rossoblu. Che con pieno merito sono usciti imbattuti dallo Stadium.

Juventus, Ravanelli: “E’ ora di far giocare Gatti”

A parlare del momento della Juventus ai microfoni di “TvPlay” è stato una persona che conosce bene l’ambiente come Fabrizio Ravanelli. L’ex attaccante, a segno nell’ultima vittoriosa finale di Champions League, non è stato affatto tenero durante il suo intervento riguardo le ingenuità difensive che sono state commesse.

RAVANELLI 🗣️”Stimo tanto #Allegri peró non riesco a comprendere come si possa insistere nella titolarità di #AlexSandro. Abbiamo un ‘98 come #Gatti che sta crescendo in maniera veloce e non lo facciamo giocare. AlexSandro ci ha fatto perdere tante partite”pic.twitter.com/OLJpLJ4A9w — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) August 28, 2023

“Ho la massima stima di mister Allegri, però non riesco a comprendere come si possa insistere nella titolarità di Alex Sandro. Abbiamo un classe ’98 come Gatti che sta crescendo in maniera veloce e non lo facciamo giocare. Alex Sandro ci ha fatto perdere tante partite” ha detto l’ex attaccante bianconero. Dando voce anche a buona parte della tifoseria che auspica delle novità in difesa. Vedremo se nelle prossime partite l’allenatore della Juventus opterà o meno per dei cambi in formazione.