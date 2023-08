Juventus, Vlahovic suona la carica: lo ha scritto chiaro e tondo

E’ già tempo di voltare pagina per la Juventus, che deve assolutamente voltare pagina dopo l’ultimo match casalingo contro il Bologna.

La sfida contro i rossoblù di Diego Motta non è andata certo per come speravano i tifosi bianconeri. Dopo aver vinto con pieno merito sul campo dell’Udinese all’esordio stagionale in serie A, la Juventus sperava di poter conquistare altri tre punti contro gli emiliani.

Ma la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha incontrato molte difficoltà sul piano del gioco, riuscendo a trovare la rete del pareggio solamente nel finale grazie ad una splendida incornata di Vlahovic. Bravissimo a mettere nel sacco un cross di Iling Junior. Adesso per la Juventus però è già tempo di voltare pagina, perché domenica prossima ci sarà da affrontare un’altra trasferta molto delicata. Si giocherà infatti sul campo di un Empoli che non ha iniziato bene questa stagione e pertanto sarà voglioso di riuscire a ottenere un risultato di prestigio davanti ai propri tifosi.

Juventus, Vlahovic più che mai decisivo

È stato al centro di tante voci di calciomercato ma alla fine è rimasto a Torino e finora è uno dei grandi protagonisti della stagione bianconera. Stiamo parlando ovviamente di Dusan Vlahovic, che è andato a segno in entrambe le partite disputate dalla Juventus in campionato.

Il centravanti serbo ha confermato di essere in grande forma e voglioso di dimostrare tutto il suo valore dopo l’ultima stagione in chiaroscuro. Si parlava per lui di possibili destinazioni all’estero, ma adesso la Juventus non può proprio fare a meno dei suoi gol. Vlahovic è decisamente coinvolto nel progetto, tant’è che su Instagram ha lanciato un messaggio che fa capire proprio tutta la sua voglia e l’attaccamento alla maglia. “Due parole: vietato accontentarsi” si legge. Sillabico ma decisamente convincente, con l’Empoli già messo nel mirino, con la speranza di poter incrementare il proprio bottino di reti in questo campionato di serie A.