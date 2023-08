Calciomercato Juventus, no definitivo: “giuntolata” da 30 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno sondato l’ipotesi prestito ma il club spinge per la cessione a titolo definitivo.

Il primo mezzo passo falso già alla seconda giornata, come lo scorso anno. La Juventus non è riuscita ad imitare Napoli e Milan, due dirette concorrenti per lo scudetto, rimaste a punteggio pieno. “Colpa” dell’1-1 con il Bologna, che ieri ha imposto il pari agli uomini di Massimiliano Allegri nella prima stagionale all’Allianz Stadium.

Si è trattato inevitabilmente di un passo indietro per la Signora rispetto alla partita di Udine di una settimana fa, stravinta 3-0 da Danilo e compagni. In Friuli la Juventus aveva mostrato un atteggiamento diverso, insolito: nel primo tempo non aveva praticamente dato scampo agli uomini di Andrea Sottil, quasi asfissiati dal pressing nella loro metà campo. Contro i felsinei abbiamo visto invece una squadra meno brillante, più timorosa. Che per lunghi tratti di gara ha lasciato l’iniziativa alla compagine allenata da Thiago Motta. A fine match il tecnico livornese era fuori di sé ed ha dovuto fare i conti anche con un malore – fortunatamente nulla di grave – che gli ha impedito di presentarsi davanti alle telecamere.

Calciomercato Juventus, torna di moda Koné del Borussia Monchengladbach

Per fortuna il campionato è iniziato solamente da una settimana: c’è dunque tutto il tempo per ovviare agli errori e salire di rendimento.

In attesa del prossimo impegno, si ritorna a pensare al calciomercato. Cristiano Giuntoli ha ancora tanto lavoro da svolgere, quando ormai manca meno di una settimana al gong. Ancora niente colpi in entrata: l’unico, per ora, resta quello di Timothy Weah, arrivato dal Lille per 12 milioni di euro. Al momento le priorità sono le uscite – nella giornata odierna sono stati definiti i trasferimenti di Matias Soulé e Kaio Jorge al Frosinone – ma non è escluso qualche colpo last minute nei prossimi giorni. Stando a quanto riporta il giornalista Mirko Di Natale, i bianconeri sarebbero di nuovo sulle tracce Kouadio Koné (in foto) del Borussia Monchengladbach, centrocampista valutato circa 30 milioni di euro dai tedeschi. La Juve ha chiesto il prestito, soluzione tuttavia non contemplata dalla società teutonica.