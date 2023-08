È successo di nuovo: richiesta lampo e nuovo affare Juve-Roma

Nuovo affare in ballo tra Juventus e Roma: i giallorossi si avvicinano a un altro big

La Roma è pronta ad accogliere Romelu Lukaku nella giornata di oggi e a regalare un altro grande colpo al popolo giallorosso.

Dopo la grande estate di mercato nella passata sessione di mercato con l’arrivo a sorpresa di Paulo Dybala, questa volta è il turno di Big Rom, uno dei calciatori più chiacchierati dell’estate di calciomercato. L’attaccante belga dopo aver voltato le spalle all’Inter sembrava ormai ad un passo dal trasferimento alla Juventus, nello scambio con Dusan Vlahovic. Alla fine ha avuto la meglio la Roma che otterrà Big Rom in prestito secco dal Chelsea. Il club giallorosso ha già inserito Azmoun nel pacchetto offensivo e adesso anche Lukaku, due profili che sapranno certamente ovviare all’assenza di Abraham. Intanto, però la Roma è anche alla ricerca di un difensore centrale e, come riportato da calciomercato.com, uno dei nomi che continua a circolare nelle ultime settimane è quello di Leonardo Bonucci.

Juventus, la Roma torna su Bonucci: ore decisive per il difensore bianconero

Inizialmente Bonucci era stato scartato dai giallorossi, alla luce dell’età del difensore e dell’astio storico della piazza giallorosso nei suoi confronti.

Adesso, però, la Roma avrebbe riallacciato i contatti per provare a portare Bonucci nella Capitale. L’ex centrale del Milan piace anche alla Lazio che rimane ancora una pista decisamente aperta e lo sarà da qui alla chiusura del mercato, prevista per l’1 settembre. Bonucci chiederete addirittura un ingaggio inferiore ai 2.5 milioni di euro, pur di trovare una nuova sistemazione e rimanere in Italia. Anche per questa ragione il calciatore avrebbe messo in stand-by la pista Union Berlino, temporeggiando in attesa di una proposta concreta da parte di un’italiana. Nelle prossime ore Tiago Pinto e José Mourinho prenderanno una decisione su Bonucci, che potrebbe liberarsi a titolo gratuito dalla Juventus, dopo essere stato messo fuori rosa da Massimiliano Allegri. I bianconeri potrebbero anche riconoscergli una buonuscita. Altrimenti dovrebbero pagare parte dello stipendio. La Roma ha già rinforzato il pacchetto difensivo con Ndicka e Llorente ma cerca anche un profilo di esperienza che possa completare il reparto dopo l’uscita di Ibanez. Bonucci potrebbe essere il profilo ideale, soprattutto in relazione ai costi decisamente bassi. Adesso è testa a testa tra Lazio e Roma per il centrale della Juventus.