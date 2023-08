Contatto ufficiale con la Roma: la Juventus lo sta regalando

Contatto ufficiale con la Roma, in attesa di accogliere Lukaku i giallorossi pensano ad un ultimo colpo per la difesa.

Massimiliano Allegri non è riuscito a nascondere un pizzico di amarezza mentre parlava di lui. Tra i due, se non all’inizio della prima esperienza del tecnico livornese sulla panchina bianconera, non c’è mai stato un rapporto, per così dire, idilliaco.

La rottura si è probabilmente consumata in quella famigerata notte di Oporto, con Leonardo Bonucci – sì, stiamo parlando dell’ormai ex capitano della Juventus – che fu addirittura costretto a seguire la partita dalla tribuna, seduto su uno sgabello, dopo essere rimasto fuori dai convocati per il match di Champions League coi portoghesi. Allegri, poi, ha sempre digerito a fatica la scelta, presa dal difensore centrale nell’estate 2017, di lasciare Torino e firmare con il Milan. Decisione che gli ha “rinfacciato” in una conferenza stampa dello scorso anno, quando c’era da assegnare la fascia da capitano. Rapporti che in ogni caso si sono inaspriti nell’ultimo periodo, dopo che il tecnico gli ha fatto capire, di comune accordo con gli altri dirigenti, che il suo tempo alla Juve si era concluso.

Contatto ufficiale con la Roma, Bonucci finisce da Mourinho?

Allegri si è “sbottonato” sul caso Bonucci ai microfoni di DAZN, che ha appena rilasciato un estratto dell’intervista al tecnico bianconero.

“Mi dispiace che con lui sia finita così – ha detto – Ma eravamo stati chiari sin dallo scorso febbraio. Gli avevamo detto che il prossimo sarebbe stato l’anno in cui avrebbe dovuto decidere se continuare in un’altra squadra o smettere di giocare. È arrivato a 36 anni, ha fatto la storia della Juve, ha giocato 500 partite e ha giocato anche zoppo: ha dato tanto alla Juve, la Juve ha dato tanto a lui”. Parole che non lasciano spazio ad interpretazioni. Il rammarico di Bonucci è tanto, ma la sensazione è che anche lui abbia ormai ingoiato il rospo e che sia pronto a tuffarsi in una nuova avventura. Sembrava a un passo dall’Union Berlino, ma attenzione ad un inserimento della Roma, con la quale – stando a quanto riportato dal giornalista di Tuttojuve.com Mirko Di Natale – il suo entourage sarebbe entrato in contatto nelle ultime ore.