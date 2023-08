Firma UFFICIALE fino al 2027: game over Juventus

C’è l’annuncio riguardo la firma del calciatore che ha firmato un nuovo contratto. Calciomercato in fermento, Juventus rassegnata.

E’ tutto fatto per l’arrivo del calciatore che ha firmato un contratto valido fino a giugno 2027. Le parti hanno concordato i termini economici di questo trasferimento che sicuramente non ha fatto piacere alla Juventus che per un periodo ha seguito con grande attenzione il calciatore, che poteva andare a completare il reparto degli esterni. Ecco tutti i dettagli su questa trattativa.

In questi ultimi giorni di calciomercato la Juventus proverà a completare la rosa con l’innesto di almeno un centrocampista e di un altro esterno. Intanto, è arrivata la notizia dall’Inghilterra relativa all’affare andato in porto a dispetto del club bianconero: c’è l’annuncio, infatti, relativo al colpo Castagne che lascia il Leicester per trasferirsi in una nuova società: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus: accordo per la cessione, ha già firmato

Vecchio obiettivo di mercato della Juventus, alla fine Giuntoli non è riuscito a chiudere l’affare. Per questa ragione il giocatore ha deciso di restare in Inghilterra e firmare con un altro club che ha chiuso nelle scorse ore l’accordo con il Leicester. Una trattativa lampo che ha sorpreso i bianconeri.

C’è l’annuncio da parte del Fulham che ha reso noto i dettagli relativi alla firma di Timothy Castagne che è arrivato dal Leicester.