Accordo raggiunto con il nuovo Dybala: sta per firmare con la Juve

Ormai siamo davvero arrivati agli sgoccioli di questa sessione di calciomercato che è pronta a regalarci delle emozioni fino alla fine.

Mancano ormai solamente pochi giorni e poi questa sessione di trasferimenti potrà dirsi conclusa. Gli allenatori si concentreranno sugli elementi in rosa, con i quali affrontare questa prima parte della stagione. Nel mentre i direttori sportivi inizieranno già a lavorare per i colpi del futuro.

La Juventus di Allegri in questo calciomercato ha pensato prima di tutto alle cessioni, incassando delle importanti somme e risparmiando gli ingaggi di quei calciatori che non facevano parte dei piani di Allegri. Per gli acquisti ci sarà tempo, magari anche in extremis potrebbe arrivare qualche rinforzo a sorpresa per l’allenatore livornese.

Nel frattempo continua l’opera del club riguardo i giovani talenti che già fanno parte della squadra bianconera. Allegri ha deciso quest’anno di puntare forte su Yildiz, che ormai è un elemento della prima squadra e in serie A sta mettendo in mostra tutto il suo talento. La Juventus lo ritiene un giocatore chiave per il futuro ed è per questo motivo che vuole blindarlo.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023