Juventus sotto assedio: Milan show, bomber prenotato

Calciomercato Juventus, come possibile centravanti del futuro si è parlato anche di un elemento che i rossoneri hanno messo nel mirino. Giuntoli sotto assedio

Di lui si è parlato molto nel corso di questa estate, soprattutto per il suo accostamento al Napoli che lo avrebbe preso qualora fosse arrivata un’offerta irrinunciabile per Osimhen. Questa al momento non c’è stata e lui è rimasto al Lille, in Francia.

Parliamo ovviamente del canadese David, centravanti del club francese, un elemento che nel corso di questa sessione di mercato tra le altre è stato inserito tra i papabili della Vecchia Signora per i prossimi anni. Un attaccante giovane, di prospettiva, che ha caratteristiche da centravanti di ultima generazione. Fiuto del gol, grande velocità, bravo nel gioco aereo. Insomma, sa fare tutto. Ma occhio, perché non solo nei radar bianconeri sarebbe finito, ma un pensiero, almeno secondo quelle che sono le informazioni riportate da Gianluca Di Marzio, lo potrebbe fare anche il Milan.

“Un nome in ottica futura da tenere d’occhio; i rossoneri potrebbero accarezzare l’idea di un investimento del genere”, così ha spiegato il giornalista esperto di calciomercato. Le attenzioni quindi di molti club sono sul giocatore. Ma la Juve, onestamente, lì davanti, con Vlahovic, sembra essere coperta per molto tempo, soprattutto perché non ce lo possiamo dimenticare il serbo è un classe 2000. E ha ripreso a segnare con regolarità questa stagione: due le reti messe a referto, altre due annullate per fuorigioco millimetrici. Uno nemmeno suo. Quindi il centravanti la Juve ce lo ha in casa.