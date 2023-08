Per la Juventus è una mazzata: accordo raggiunto per 11 milioni

Ultim’ora di calciomercato che riguarda anche la Juventus: c’è l’accordo tra i due club. Il calciatore sta andando via, svelata la cifra che incasserà la società.

Aggiornamenti sul futuro del calciatore: c’è la novità riguardo la modalità d’acquisto. La società ha accettato le condizioni e lascerà partire il ragazzo in prestito con obbligo di riscatto. Svelati anche i numeri riguardo questa operazione che genererà una super plusvalenza.

Il calciomercato della Juventus non sta regalando particolari soddisfazioni. Dopo aver inseguito a lungo diversi obiettivi, come Lukaku, Giuntoli non è riuscito a chiudere per nessun di loro. Il tema finanziario non è da sottovalutare ed è per questa ragione che la società s’è concentrata soprattutto per quanto riguarda il mercato in uscita. In questi ultimi giorni il club proverà a piazzare qualche altro esubero e tenterà di prendere almeno un rinforzo in mezzo al campo. Intanto, c’è una novità che riguardo il futuro del calciatore che era finito in orbita Juventus: c’è un’altra italiana che ha affondato il colpo ed ha trovato l’accordo per prenderlo subito in questa sessione estiva 2023.

Calciomercato Juventus: accordo per 11 milioni

Il futuro di Holm non sarà alla Juventus: l’esterno andrà via dallo Spezia per giocare in un’altra società italiana. L’accordo è stato trovato in queste ore.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo Spezia ha raggiunto l’accordo con l’Atalanta per la cessione di Emil Holm. L’esterno svedese, obiettivo di mercato della Juventus, andrà a rinforzare la squadra di Gasperini che era ancora alla ricerca di un sostituto di Maehle.