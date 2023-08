Morata alla Juventus: Giuntoli ha già individuato la pedina per lo scambio

Giuntoli vuole riportare Alvaro Morata alla Juventus e ha scelto la pedina di scambio per convincere l’Atletico Madrid

Il calciomercato estivo sta per concludersi e la Juventus cerca il colpo ad effetto per chiudere in bellezza questa sessione.

Nonostante l’addio di Angel Di Maria, di fatto la Juve è riuscita a trattenere i suoi big, in particolare Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, molto richiesti dai club europei. Anche aver trattenuto Adrien Rabiot è stato un segno di grande forza da parte della società che è riuscita a convincere il francese a rinnovare. Come nuovi innesti, però si registra il solo Timothy Weah che si è già preso la titolarità sulla corsia di destra, nelle vesti di erede di Cuadrado. Sulla fascia opposta, invece, si è aperta la questione Filip Kostic. L’ex Stoccarda e Amburgo è stato uno dei più brillanti nella scorsa stagione della Juventus e certamente uno dei migliori per rendimento. Massimiliano Allegri lo ha quasi sempre schierato titolare, ricevendo risposte molto positive dall’ex Eintracht Francoforte, come dimostrano i 3 gol conditi da 11 assist complessivi tra campionato e coppe.

Juventus, ipotesi di scambio con l’Atletico Madrid: Kostic per Morata

Kostic, però, in questo inizio di stagione non sembra aver ricevuto lo stesso credito da parte dell’allenatore che gli ha preferito Andrea Cambiaso sulla corsia di sinistra.

Sia con l’Udinese nella prima giornata che nell’ultima col Bologna, Kostic non è neppure entrato dalla panchina. Un segnale di come qualcosa si sia rotto e che potrebbe portare a un addio in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Il serbo classe ’92 ha un contratto fino al 2026 con il club bianconero ma la possibilità che lasci Torino in questi ultimi giorni di mercato è concreta. Cristiano Giuntoli sta studiando un possibile scambio che potrebbe accendere l’ambiente bianconero. L’idea del nuovo direttore sportivo, come riportato da TuttoJuve, sarebbe quella di proporre all’Atletico Madrid lo scambio tra Filip Kostic e Alvaro Morata. Il club spagnolo considera l’attaccante ex Real Madrid sacrificabile e aprirebbe alla sua cessione. Di contro Kostic è un profilo che potrebbe far comodo al Cholo Simeone. Una trattativa difficile da mettere in piedi a due giorni dalla chiusura del mercato ma che la Juventus vuole provare a portare avanti.