Pista definitivamente tramontata: blindato il big e addio Juventus

Il club decide di blindare il suo gioiello e tramonta definitivamente la pista per la Juventus

Il calciomercato estivo sta per terminare e a due giorni dalla chiusura della sessione, i club stanno cercando di portare a termine le ultime operazioni.

I bianconeri hanno sempre in testa il nome di Alvaro Morata, ancor di più adesso che si è definitivamente chiuso il capitolo Romelu Lukaku. Il centravanti belga è atterrato nella giornata di ieri a Roma per diventare un nuovo giocatore giallorosso. Si chiude quindi la possibilità di scambio tra Juventus e Chelsea che avrebbe coinvolto Vlahovic e Lukaku. Massimiliano Allegri non è riuscito ad avere Big Rom ma si accontenterà del serbo che nelle prime due giornate ha già timbrato due volte il cartellino. Anche la pista Emil Holm sembra sfumata, in quanto il terzino dello Spezia sembra ormai diretto verso l’Atalanta. C’è, però, un altro terzino che era finito nei pensieri della Juventus. Si tratta di Valentin Barco.

Juventus, sfuma Valentin Barco: il Boca lo blinda e aumenta la clausola

Si avvicina la gara di ritorno dei quarti di finale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Racing, prevista per stanotte alle 2:30.

Tutti i riflettori sono puntati su Valentin Barco che sta riprendendo la condizione dopo un infortunio rimediato poco meno di una settimana fa. Contro il Racing dovrebbe partire dalla panchina ma è probabile che possa entrare nella ripresa per dare il suo contributo. Il mercato è ancora aperto e nell ultime ore club come Manchester City e Brighton hanno mostrato un interesse concreto nei confronti del difensore classe 2004. Terminata la gara di Copa Libertadores verrà definitivo il futuro di Barco. Il Boca ha intenzione di blindare il 19enne argentino, offrendogli un nuovo contratto, alla luce del suo attuale contratto in scadenza a giugno 2024. Inoltre il club intende aumentare la clausola rescissoria, attualmente fissata a 10 milioni di euro.

Si Boca tiene la fortuna de pasar el miércoles, le van a ofrecer a Barco renovar el contrato. Dependerá de su representante. También se buscará renovarle a Weigandt, Valentini y Figal. — Lucho Torres Toranzo (@ltorrestoranzo) August 29, 2023

Come riportato da Lucho Torres Toranzo, se il Boca riuscirà a qualificarsi si fionderà sul rinnovo di Valentin Barco con un sostanziale aumento di stipendio che dovrebbe convincere il calciatore a rimanere in Argentina. Il nazionale U20 argentino era finito anche nel mirino della Juventus fino a non molto tempo fa ma adesso la pista sembra essere decisamente tramontata.