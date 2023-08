Colpaccio Juventus in Bundesliga: accordo per il millenial

Ormai è soltanto questione di ora e poi questo calciomercato estivo anche per la Juventus potrà essere definitivamente archiviato.

Durante queste settimane la società bianconera è stata molto impegnata nelle trattative, legate soprattutto alle cessioni. Tanti calciatori che non rientravano nei piani di Allegri sono stati trasferiti altrove in cambio di un cospicuo bottino economico da mettere a bilancio. Pochi i rinforzi, che comunque sono riusciti già a mettersi in mostra con buone prestazioni.

Considerata la mancata partecipazione alle coppe europee è logico che la Juventus abbia dovuto pensare a fare cassa. C’è ancora tempo per riuscire a fare magari però qualche investimento rivolto al futuro. Perché la missione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è anche quella di riuscire a creare un gruppo che possa aprire una nuova era vincente in bianconero. Pure per questo motivo il tecnico Massimiliano Allegri ha deciso di puntare sempre di più sulla linea verde, nel tentativo di valorizzare i giovani già in squadra.

Juventus, Salifou in arrivo per la NextGen

I ragazzi della NextGen nel corso degli ultimi mesi sono riuscito a trovare sempre più spazio in prima squadra e questo sarà il trend anche per il prossimo futuro. Tuttavia come dicevamo non è da escludere che proprio in extremis la Juventus non riesca a piazzare qualche colpo, rivolto essenzialmente al futuro.

Attenzione dunque a quanto potrebbe accadere nelle prossime ore, perché come ha rivelato Tuttosport la Juve ha preso contatti con il Werder Brema per l’arrivo del centrocampista Dikeni Salifou. Il mediano, alto oltre 1.90, arriverà in prestito con opzione di riscatto ed è destinato a rinfozare la NextGen. Un acquisto dunque che conferma appunto la volontà della società di puntare sempre di più sulla linea verde. Chissà che anche lui, qualora l’affare andasse in porto, non possa fare qualche capatina in prima squadra nel corso di questa stagione.