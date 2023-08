Giallo Juventus, è letteralmente sparito: incasso da 15 milioni

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: c’è un mistero alla Continassa. Il calciatore è sparito, ecco tutti i dettagli.

Si infittisce l’enigma relativo al destino del calciatore, protagonista fino allo scorso anno di una stagione positiva. Allegri era deciso a puntare su di lui salvo poi cambiare idea subito dopo il ritiro negli Stati Uniti. Ecco perché adesso la società, negli ultimi giorni di calciomercato, proverà a piazzarlo in un nuovo club.

Ci sono delle novità in merito al futuro di Kostic. La Juventus è pronta a cedere il giocatore che non rientra più nei piani di Allegri. Superato nelle gerarchie anche da Cambiaso, il calciatore sta valutando il suo destino. In questi ultimi giorni di calciomercato potrebbe cambiare maglia e restare in Serie A.

Calciomercato Juventus: aggiornamenti sul futuro di Kostic

Dove andrà Kostic? La Juventus sta trattando la sua cessione. Ecco le ultimissime notizie che arrivano da Torino.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kostic sparito, può essere ceduto in 48 ore.Non è un mistero, in ogni caso, che alla Continassa tutti siano sacrificabili in questa sessione di mercato e che la società sia aperta alla possibilità di considerare offerte anche per il serbo, legato da un contratto fino al 2026 a 2,5 milioni di ingaggio a stagione. Ad una condizione, però: devono essere offerte che possano garantire almeno 15 milioni di incasso. Kostic piace in Bundesliga, dove ha vissuto una ottima esperienza a Francoforte, e in Premier League. Di proposte concrete, al momento, non ne sono arrivate.