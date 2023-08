Juventus, niente prestito: servono 15 milioni di euro

Ci avviamo a vivere intensamente le ultime ore di calciomercato per una Juventus che guarda già al futuro.

La società bianconera nel corso delle settimane estive ha confermato la sua volontà di puntare sulla linea verde. Cessioni più che acquisti, nel tentativo anche di abbassare il monte ingaggi e di recuperare delle risorse economiche in considerazione del fatto che non si giocherà su nessun palcoscenico europeo.

Il campionato è già iniziato la Juventus finora ha conquistato quattro punti in due gare. Mister Allegri e i suoi ragazzi andranno a caccia di quello scudetto che ormai manca da qualche anno a Torino e che i tifosi vorrebbero tornare a festeggiare al più presto. Impresa comunque non semplice perché le altre big al contrario dei bianconeri sono riuscite a inserire nella propria rosa dei tasselli importanti che ne hanno elevato lo spessore tecnico. La rosa della Juve è però molto competitiva per cui è normale poter sognare in grande.

Juventus, Kostic via solo per 15 milioni

Probabilmente l’allenatore avrebbe voluto qualche tassello in più nel suo organico, soprattutto in determinate zone del campo. Mancano però ancora alcune ore alla conclusione delle trattative e non è da escludere che proprio in extremis possa esserci qualche novità legata al calciomercato bianconero.

Tuttavia per adesso si continua a parlare solo di cessioni. Perché oltre a Bonucci c’è anche un altro giocatore che potrebbe lasciare Torino ed è Kostic. Finora non è stato mai utilizzato da Allegri che gli ha preferito Cambiaso e Iling Junior. Un segnale del fatto che non è incedibile. La Juventus ha chiuso la porta ad ogni possibilità di prestito (interessa alla Roma). Se c’è qualcuno che vuole prendersi l’esterno sinistro dovrà mettere sul piatto 15 milioni di euro. In Inghilterra continua a seguirlo il West Ham.