Ossessionati dalla Juventus: ‘sentenza’ da 150 milioni

Ossessionati dalla Juventus, nel rinnovo spunta la clausola anti bianconeri. Ecco quello che sta succedendo proprio in queste ore

Probabilmente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ci è rimasto male nel momento in cui la Juventus si è presentata con 90milioni di euro, la clausola rescissoria, e ha preso Higuain. Adesso, per evitare tutti i rischi, secondo quelle che sono le informazioni riportate da Il Mattino, con Osimhen si sta andando oltre.

In queste ore il rinnovo dell’attaccante si sta perfezionando: 12milioni di euro d’ingaggio all’anno, più una clausola rescissoria di 150milioni di euro valida per tutti. Non solo per l’Arabia e per l’estero, ma anche in Italia. Sul giornale campano si legge che praticamente è una clausola “contro” i bianconeri visto che, solamente Giuntoli magari l’anno prossimo con una qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe avvicinare quella cifra. Appare difficile, ovviamente, che la Juve possa spendere tutti quei soldi, ma il passato ci insegna che tutto può succedere durante il calciomercato.

Ossessionati dalla Juventus, la clausola per Osimhen

Il presidente della squadra campione d’Italia sta facendo di tutto per trattenere il giocatore e potrebbe anche dare una parte dei diritti d’immagine allo stesso: si parla di un contratto lungo una quarantina di pagine per evitare davvero ogni pericolo.

In ogni caso, 150milioni, sono un’enormità di soldi che mettono al sicuro da ogni rischio. Non solo bianconero, come sottolineato, ma soprattutto europeo. Poi in Arabia questi soldi sembrano davvero spicci in alcune occasioni, quindi quella cifra la potrebbero pure pagare. Vedremo. In ogni caso la firma di Osimhen sembra essere davvero dietro l’angolo.