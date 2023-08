Ceferin sbotta, ‘esclusione’ UFFICIALE dalle Coppe: “Nessun contatto”

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin sbotta e risponde in maniera netta: esclusione dalle coppe

L’Arabia Saudita ha stravolto il calciomercato europeo e non solo, soprattutto in questa ultima sessione estiva.

I club arabi hanno invaso il mercato, portando in Saudi Pro League alcuni dei migliori calciatori del panorama europeo. Un progetto partito da gennaio con l’arrivo di Cristiano Ronaldo che ha dato il via a un’emigrazione di campioni del calibro di Karim Benzema, N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly ma anche Firmino, Mané e presto anche Salah. Giocatori maturi che hanno già vinto tanto. Questa è almeno per adesso la politica dell’Arabia Saudita che cerca profili di spessore che possano sponsorizzare il campionato saudita attraverso la loro popolarità. In realtà, però, i club arabi hanno puntato anche giocatori giovani e ancora in fase di lancio. Uno di questi è Gabri Veiga, che ha scelto l’Al-Ahli rispetto al Napoli campione d’Italia.

Ceferin sui club Sauditi in Champions: “Sono i club europei sono ammessi”

Con l’approdo in Arabia Saudita di tutti questi campioni, gli scenari per il calcio arabo diventano molteplici.

Uno di questi potrebbe prevedere l’inserimento di alcuni club nelle competizioni europee. In merito a questo argomento è intervenuto il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin. Quest’ultimo ha parlato ai microfoni de ‘L‘Equipe’ in merito all possibilità che l’Arabia Saudita possa entrare a gamba tesa con le proprie squadre nelle prossime edizioni della Champions League. “Club sauditi in Champions League? I media hanno parlato di questa possibilità ma nessuno ci ha contattato per riscontrare se fosse una cosa fattibile. Posso dire che solamente i club europei sono ammessi alla Champions League, Europa League e Conference League”.