Chiesa-Juventus, è cambiato tutto: Giuntoli ha deciso

Calciomercato Juventus, Cristiano Giuntoli ha deciso: con Federico Chiesa è cambiato tutto. Ecco le idee del direttore dell’area sportiva bianconera

Da uomo mercato a uomo del futuro. Come cambiano le cose in così poco tempo. Quest’estate, la Juventus, secondo molti, aspettava solamente l’offerta giusta per cedere Federico Chiesa e fare cassa. Adesso, dopo sole due giornate di campionato, e con un giocatore che sembra essere tornato in forma, Giuntoli secondo quanto scritto da TuttoSport in edicola questa mattina avrebbe cambiato idea.

L’idea sarebbe quella di trovare un accordo economico per prolungare il contratto dell’ex Fiorentina in scadenza nel 2025. Quindi non troppo lontano nel tempo. Con un gong così vicino, inoltre, la prossima estate si potrebbe scatenare una vera e propria asta – al ribasso – per il giocatore. Insomma, ci sarebbe da sistemare senza dubbio la questione. E Giuntoli la vorrebbe prendere di petto.

Chiesa-Juventus, si lavora per l’accordo

Si lavoro per l’accordo quindi, ma non c’è solo Chiesa nel “mirino” del nuovo direttore dell’area tecnica della Juventus. Ad esempio presto dovrebbero iniziare anche i colloqui per Szczesny e Rugani per spalmare l’ingaggio su più stagioni. E ieri è arrivato, dopo il taglio di capelli, anche la firma di Yldiz fino al 2027. E ni prossimi giorni potrebbe arrivare pure quella di Huijsen.

La Juve in poche parole lavora per il futuro, un futuro che vedendo l’età media della rosa con tutti questi giovani che la compongono, non può che essere roseo. Ovviamente qualcuno con una certa esperienza serve alla squadra e infatti sotto questo aspetto si parlerà anche con Rabiot che ha rinnovato per un solo anno ma che potrebbe pure essere pronto a continuare il suo matrimonio con i colori bianconeri. Vedremo. Ma la linea, comunque, sembra essere davvero tracciata.