Dalla Juventus alla Premier League: 25 milioni sul piatto, risposta ufficiale

Dalla Juventus alla Premier League: sul piatto sono stati messi 25 milioni. La risposta ufficiale è già arrivata per il classe 2004

Ora, arrivati a questo punto, a meno di due giorni dalla chiusura del calciomercato – il gong domani sera alle 20 – è giusto dire che la Juventus difficilmente riuscirà a piazzare dei colpi in entrata. Ad oggi il solo investimento importante è stato fatto su Weah, nonostante tutti i nomi che sono circolati nel corso degli ultimi mesi.

Un poco c’era da aspettarselo: senza introiti Champions, e con tutto quello che c’è stato prima, era quasi facile pensare che sarebbe andata in questo modo. Ma noi siamo qui comunque per raccontarvi tutto quello che succede attorno al mondo bianconero, e allora vi diamo anche questa notizia. Nei giorni scorsi è stato accostato alla Juventus il centrocampista classe 2004 dello Strasburgo Habid Diarra. Su di lui però si è mosso con molta insistenza il Wolverhampton che secondo quanto riportato da FootMercato avrebbe pure presentato un’offerta da 25milioni di euro. La risposta ufficiale non si è fatta attendere.

Dalla Juventus alla Premier League, offerta rifiutata

L’offerta inglese è stata rispedita al mittente. Non bastano tutti quei soldi per portare il giocatore in Premier League. Se davvero i Wolves vogliono Diarra devono alzare la posta, e onestamente non è detto che lo facciano.

La Juventus a questo punto, ma non per l’immediato, potrebbe quindi rimanere in corsa per quello che molti credono sia uno dei migliori prospetti in circolazione. Certo, servirebbe un investimento importante, uno di quelli da valutare davvero bene. E chissà, magari Giuntoli ci potrebbe davvero pensare.