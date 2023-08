Rescinde il contratto prima della Juventus: ora è UFFICIALE

Rescinde il contratto prima della Juventus, il giovane calciatore è già in volo verso la sua nuova destinazione.

Inutile ribadire che il pareggio contro il Bologna di domenica scorsa abbia rappresentato un preoccupante passo indietro per Massimiliano Allegri e i suoi uomini.

La Juventus doveva dare continuità al bel successo ottenuto una settimana prima Udine, un 3-0 nettissimo che era il miglior modo per cominciare la nuova stagione e ritrovare l’ottimismo perduto dopo un’annata turbolenta. Il gioco di Thiago Motta, invece, ha di nuovo messo a nudo i difetti dei bianconeri, che a quanto pare non sono svaniti nel nulla dopo la fine della passata stagione. La Juventus si è salvata dalla sua prima sconfitta in campionato grazie ad un prezioso gol di Dusan Vlahovic. Uno dei calciatori in assoluto più discussi in un’estate in cui la società avrebbe voluto sacrificarlo sul mercato in nome del bilancio. E scambiarlo con Romelu Lukaku, attaccante dalle caratteristiche che piacciono molto ad Allegri. Il belga oggi è diventato ufficialmente un giocatore della Roma, dopo che la trattativa con la Signora non è mai decollata in maniera definitiva.

Rescinde il contratto prima della Juventus, Piccoli saluta Empoli e va al Lecce (via Atalanta)

In attesa di capire se nelle prossime 48 ore arriverà qualcuno a dar manforte a Danilo e compagni, la squadra sta lavorando in vista della sfida con l’Empoli.

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’@Atalanta_BC per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Roberto Piccoli pic.twitter.com/UVzUt7mqEs — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 31, 2023

La Juventus domenica sarà di scena in Toscana, contro una squadra che è partita male (due sconfitte in due partite) e che proprio per questo motivo ha deciso di darsi da fare sul mercato. Dal Lecce è arrivato l’ex Fiorentina Maleh, mentre Roberto Piccoli, attaccante di proprietà dell’Atalanta, ha fatto il viaggio opposto. Tornato a Bergamo solo per una questione burocratica, Piccoli è già in viaggio per il Salento. Non ci sarà dunque contro la Juve. Questo il comunicato: “Atalanta BC comunica che, dopo la risoluzione anticipata del prestito a Empoli FC, ha ceduto a US Lecce – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, con opzione di riscatto e contro-riscatto – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli. Atalanta BC augura il meglio a Roberto per la stagione sportiva 2023/24”.