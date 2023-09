Bomba dalla Turchia, addio Pogba-Juve: “Visite mediche non superate”

Salta il trasferimento di Paul Pogba: il centrocampista non ha superato le visite mediche. Bomba di calciomercato sulla Juventus.

C’è un aggiornamenti di calciomercato relativo al futuro alla Juventus di Paul Pogba.

Niente Arabia Saudita per Paul Pogba: il centrocampista della Juventus è stato vicino al trasferimento in Turchia. Il Galatasaray, degli ex di Serie A come Torreira, Icardi e Mertens, ha fatto un tentativo per il francese.

Calciomercato Juventus: Pogba al Galatasaray? Ecco cosa è successo

Secondo quanto riportato da Hurriyet, il Galatasaray ha fatto un tentativo per prendere Paul Pogba. Il 30enne, che ha un contratto con la Juventus fino al 2026, si sarebbe sottoposto anche alle visite mediche.

Le visite mediche di Pogba al Galatasaray non hanno dato estivo positivo. Per questa ragione, i turchi hanno rinunciato al colpo. Il giocatore ha subito molti infortuni nel corso della sua lunga carriera, lo scorso anno non è stato mai a disposizione della Juventus che in questa sessione di mercato ha provato a piazzarlo per risparmiare del suo pesante ingaggio.