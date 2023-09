Calciomercato Juventus, affare chiuso al rintocco del gong: acquisto a titolo definitivo

Il calciomercato è finito. La Juventus è pronta a tirare le somme di una campagna acquisti che l’ha vista ad ogni modo poco impegnata.

Gli acquisti, dicevamo. Pochi per la prima squadra, tasselli da inserire in un contesto già definito. Mister Allegri non avrà impegni europei per questa stagione e dunque i suoi giocatori dovranno spendere tutte le energie nel campionato di serie A. Nel tentativo di riportare a casa quello scudetto che ormai a Torino manca da troppo tempo.

I tifosi si aspettavano decisamente di più dalla dirigenza, ma va detto che proprio il fatto di non dover giocare alcuna competizione europea ha fatto sì che venissero meno delle importanti cifre da mettere a bilancio. Ecco perché il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha lavorato soprattutto sulle cessioni più che sugli innesti da portare a Torino. Anche se la volontà della Juventus è stata chiarissima, quella di voler puntare sempre più sulla linea verde.

Juventus, ufficiale l’arrivo a titolo definitivo del baby Mazur

L’allenatore bianconero del resto già nella passata stagione ha dato sempre più spazio ai ragazzi della Next Gen. Elementi come Fagioli, Miretti e Iling Jr che sono diventati calciatori stabili della prima squadra. La missione è quella di continuare in questo percorso e lo confermano anche gli ultimi arrivi che ci sono stati in casa Juve.

Attraverso il sito della Lega Serie A è arrivata l’ufficialità di uno degli ultimi acquisti effettuati dalla squadra bianconera. Patryk Mazur si accasa in bianconero a titolo definitivo dopo l’esperienza con lo Stal Rzeszow. Classe 2007, il mediano indosserà la maglia della Primavera della Juventus. A conferma di come il club abbia ormai deciso di andare a pescare giovani in giro per il mondo grazie all’attività di scouting, consentendogli di crescere a Torino o comunque con esperienze in grado di fargli accumulare un ampio minutaggio.