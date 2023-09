Il re dei cross ha perso la corona: addio Juventus, ‘follia’ last minute

Addio last minute alla Juventus: una big di Premier League si inserisce nelle ultime ore di mercato

Il calciomercato estivo è entrato nell’ultimo giorno e manca sempre meno alla chiusura della sessione 2023.

La Juventus ha concluso il suo mercato in entrata che vanta solo l’acquisto di Timothy Weah. Quello in uscita, invece, potrebbe ancora regalare qualche sorpresa, non solo per quanto riguarda i giovani della Next Gen. Giocatori come Barrenechea, Soulé, Kaio Jorge sono passati in prestito al Frosinone negli ultimi giorni ma questa volta anche un big potrebbe lasciare Torino, naturalmente dopo Leonardo Bonucci che ha firmato con l’Union Berlino. Il giocatore in questione è Filip Kostic, reduce da un’ottima stagione con la Juventus ma attualmente nelle retrovie rispetto ad Andrea Cambiaso che, rientrato dal prestito al Bologna, sta dando segnali molto positivi ad Allegri.

Juventus, il West Ham ci prova last minute per Kostic

Secondo Kieran Gill, parlando al Transfer Deadline Livestream di The Mail, il West Ham potrebbe tentare uno sprint last minute per ingaggiare Filip Kostic, esterno sinistro della Juventus.

Siamo nel giorno conclusivo del calciomercato estivo, che si chiuderà alle ore 20 di questa sera. Il West Ham sta proseguendo i dialoghi con la Juventus e l’operazione potrebbe chiudersi sulla base di circa 15 milioni di euro. Gli Hammers sono alla ricerca di un esterno che possa regalare quel salto di qualità. Proprio Gill si è espresso così sulla trattativa: “Un nuovo attaccante è sicuramente sulle carte per il West Ham, questo è quello che vuole Moyes. Potrebbe arrivare Filip Kostic, il centrocampista della Juventus, e la trattativa sta andando bene”. La Juventus sta considerando la possibilità di scaricare uno dei migliori crossatori della scorsa Serie A. Nell’ultima stagione ha collezionato 3 gol e 8 assist, alla sua prima stagione in Serie A ma adesso Allegri sembra non vederlo come un punto fermo per questa stagione. Cambiaso ha scalato le posizioni nel corso dei mesi di ritiro e ha disputato le prime due gare di campionato da titolare. Il West Ham sta spingendo in queste ultime ore di mercato e potrebbe riuscire a portare l’esterno serbo in Premier League.