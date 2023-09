DIRETTA | Dall’addio di Kostic al nuovo colpo in entrata: le ultime mosse della Juve

Il calciomercato della Juventus in diretta. Le ultime operazioni in entrata e in uscita della Juventus vissute minuto per minuto.

Venerdì 1° settembre. “Il giorno” è arrivato. Alle ore 20.00 chiuderà i battenti una delle più intense ed emotivamente coinvolgenti sessioni di mercato degli ultimi anni.

Quella che vedrà Milan ed Inter contendersi fino all’ultimo lo scettro per il miglior mercato e che ha avuto in Romelu Lukaku il suo protagonista assoluto. In procinto di passare definitivamente all’Inter il colosso belga era dato poi per certo alla Juventus salvo poi accasarsi nella capitale, sponda giallorossa. La Juventus, dal canto suo, ha fin qui rappresentato il mistero più inspiegabile il cui immobilismo non può essere giustificato soltanto dalle oggettive difficoltà economiche.

E in questo ultimo giorno Cristiano Giuntoli cercherà di effettuare il colpo in uscita che gli permetterebbe, forse, di realizzare il secondo colpo in entrata dopo Timothy Weah. Sul fronte delle uscite il nome caldissimo è quello di Filip Kostic, il 30enne esterno sinistro serbo che al momento sembra essere particolarmente attenzionato dal club inglese del West Ham. Ma non c’è soltanto l’ex Eintracht Francoforte in rampa di lancio alle voce uscite in casa Juventus…

Anche lui potrebbe essere ai saluti

Mentre Leonardo Bonucci ha definitivamente chiuso la sua avventura in bianconero ed è già in Germania per unirsi ai nuovi compagni dell’Union Berlino, alla Continassa continua a lavorare Moise Kean non sapendo ancora se anche per lui l’avventura in bianconero è agli sgoccioli o meno.

Le ultime ore saranno decisive per conoscere definitivamente il nome del quarto attaccante della Juventus accanto a Chiesa, Vlahovic e Milik: Kean o Morata? L’altro profilo prescelto per il fronte offensivo, Domenico Berardi, appare, al momento, lontanissimo da Torino ma non è detto che Giuntoli non riprovi a sferrare l’attacco all’esterno calabrese nella prossima sessione di gennaio. I rapporti coin l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, non si sono interrotti.

