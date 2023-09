Nuova svolta di mercato per la Juventus: dall’Arabia alla Turchia, le date di chiusura

Il calciomercato adesso è definitivamente concluso, almeno per la sessione estiva. E per la Juventus è il momento di fare i primi bilanci.

Alla fine non sono arrivati grandi colpi, nonostante le speranze dei tifosi. Ma questo era facilmente prevedibile visto quanto era accaduto al termine della scorsa stagione. La penalizzazione fino al settimo posto aveva portato la Juve in Conference League, poi è arrivata l’esclusione dalle coppe europee da parte della Fifa.

E dunque per il club, senza gli incassi derivanti dalla Champions, è stato necessario cedere tutti quei giocatori che non rientravano nei piani tecnici dell’allenatore. La Juventus però è riuscita a tenersi stretta i suoi pezzi pregiati ed è proprio su elementi chiave come Chiesa e Vlahovic che si tenterà di aprire una nuova era vincente. Di calciomercato in entrata se ne riparlerà nel corso delle prossime settimane, quando si inizierà a pensare già a geennaio.

Juventus, occhio agli altri mercati: ecco quando chiudono

E ora il calciomercato è davvero chiuso? In Italia sì, così come lo è nella maggior parte dei paesi europei. Le squadre italiane possono sempre ingaggiare calciatori svincolati, questo sì. Ma allo stesso tempo devono stare attente a non perdere pezzi pregiati visto che potrebbero ancora cedere degli elementi.

Il mercato si chiuderà infatti il 6 settembre in Belgio e poi nei giorni successivi in Svizzera, Repubblica Ceca e Croazia. In Grecia stop ai trasferimenti giorno 11, prima ancora, giovedì 7, chiuderanno le trattative in Arabia Saudita. Questa nazione è stata l’indiscussa protagonista, la Saudi League si è arricchita di tanti campioni. Attenzione massima poi anche a quanto potrebbe accadere in Turchia, dove il calciomercato chiuderà addirittura il 15 settembre. E i club sono tutti a caccia di occasioni in saldo, magari tra gli esuberi delle squadre italiane.