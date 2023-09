Juventus, il ritorno è UFFICIALE: affare a titolo definitivo

Una nota apparsa sul sito ufficiale del club bianconero ha annunciato la positiva chiusura dell’operazione. Svelata la formula dell’affare.

Dopo aver ufficializzato l’addio di Leonardo Bonucci, la Juventus ha piazzato un altro colpo, sempre in uscita.

Da giorni ormai il club bianconero aveva trovato l’accordo definitivo con il Rijeka per la cessione di Marko Pjaca. L’ex Dinamo Zagabria aveva già raggiunto l’intesa con il club croato e, dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, ha firmato il suo nuovo contratto. Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Juventus ha annunciato ufficialmente la positiva chiusura dell’operazione, suggellato a titolo definitivo. Sulla scia di quanto successo con Leonardo Bonucci, dunque, anche sul fronte Pjaca la Juve contribuirà in maniera importante al pagamento dell’ingaggio. Ecco il comunicato:

“Marko Pjaca disputerà la prossima stagione nelle fila del Rijeka: è ufficiale la cessione a titolo definitivo al club croato.

Nato a Zagabria nel 1995, approdato in bianconero nel 2016, Marko in questi anni ha anche militato, sempre in prestito, nelle fila di Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht, Genoa, Torino ed Empoli. Con i toscani, nell’ultima stagione, ha collezionato 17 presenze in Serie A.