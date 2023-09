Niente Juventus, gratis al Milan: risposta clamorosa

Niente Juventus, i rossoneri c’hanno provato fino all’ultimo ma il club ha fatto muro: ecco il piano per l’anno prossimo.

Il famigerato gong che manda in archivio questo mercato estivo è ormai suonato ed è possibile già tracciare qualche primo bilancio.

Tra le più attive, per quanto riguarda la nostra Serie A, non si può non menzionare il Milan, che dopo l’addio clamoroso a Maldini e Massara ha cambiato tanto. Non una vera e propria rivoluzione ma poco ci manca. I rossoneri lo scorso luglio a sorpresa hanno deciso di lasciar partire Sandro Tonali, uno dei protagonisti dello scudetto dello scorso anno, nonché uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi. L’offerta messa sul piatto dal Newcastle, del resto, era irrinunciabile: oltre 70 milioni di euro. Con quei soldi Giorgio Furlani – l’uomo che ha preso il posto di Maldini in società – e gli altri dirigenti rossoneri hanno potuto fare la voce grossa, portando a Milanello diversi elementi giovani e di spessore. E, a giudicare da quanto si è visto finora in campionato, i nuovi sembrano già integrati negli schemi di Stefano Pioli. Uno in particolare, l’ex Chelsea Christian Pulisic, seguito in passato anche dalla Juventus.

Niente Juventus, sfuma l’assalto a David: il Milan lo prende gratis il prossimo anno

L’americano, così come l’ex Az Alkmaar Reijnders, sono stati tra i migliori in campo nei due match con Bologna e Torino, entrambi vinti dai rossoneri.

La ciliegina sulla torta sarebbe stata l’arrivo di un attaccante centrale che possa alternarsi e far rifiatare Olivier Giroud. Il francese sta dimostrando di essere determinante anche a 37 anni suonati ma ha palesemente bisogno di un ricambio valido. Alla fine il Milan si è dovuto accontentare di Luka Jovic, che ha trascorso l’ultima stagione alla Fiorentina. Sono sfumati, infatti, i vari Taremi, Daka e Rafa Mir, altri profili sondati da Furlani. Un altro colpo last-minute poteva essere quello di Jonathan David, cannoniere del Lille sul quale aveva messo gli occhi pure la Juve. Il Milan c’ha provato fino all’ultimo ma i francesi hanno fatto muro. Secondo Milanlive.it il dirigente rossonero potrebbe riprovarci l’anno prossimo, quando l’attaccante canadese andrà in scadenza di contratto.