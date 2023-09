Batosta Juventus: UFFICIALE, il gioiellino si è rotto il crociato

Batosta Juventus, che tegola per i bianconeri: infortunio grave per l’attaccante acquistato lo scorso gennaio.

La stagione della Juve Next Gen, che quest’anno fa parte del girone B della Serie C, inizierà stasera da uno stadio importante, l’Adriatico di Pescara. Impianto che in un passato neppure troppo lontano ha ospitato anche gare di massima serie.

I ragazzi di Massimo Brambilla sono pronti al debutto. L’obiettivo è continuare a lanciare e valorizzare giovani talenti ma anche migliorare il risultato dello scorso anno, quando nel girone A i bianconeri arrivarono solamente tredicesimi. L’Under-19 di Paolo Montero, invece, ha esordito una settimana fa nel campionato Primavera. Ripani, Pagnucco e Savio hanno regalato al tecnico uruguagio i primi tre punti, grazie al successo per 3-1 sul Cagliari. Una vittoria tuttavia funestata dal bruttissimo infortunio occorso all’attaccante Gianmarco Di Biase, acquistato lo scorso inverno dalla Pistoiese.

Batosta Juventus, Montero nei guai: si fa male Di Biase

Già a fine match si temeva il peggio. Ma l’esito degli esami, comunicato dalla Juventus pochi minuti fa, è di quelli da far tremare i polsi.

“Durante la partita di domenica contro il Cagliari – si legge nel comunicato della società – Gianmarco Di Biase ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con rottura del legamento crociato anteriore e verrà sottoposto nei prossimi giorni ad intervento chirurgico di ricostruzione LCA”. Una tegola non indifferente sia per Montero che per la stessa Juventus, che non vedeva l’ora di vedere all’opera il promettente classe ’05. Presentato ufficialmente nell’ultima sessione invernale e lasciato a Pistoia in prestito, Di Biase aveva espresso tutta la sua soddisfazione un volta varcate le porte della Continassa, affidando le sue sensazioni ad Instagram.

“Da bambino credi che i sogni si realizzino desiderando qualcosa con tutto te stesso – scriveva Di Biase – Crescendo ho capito che la vera forza è trasformare i propri sogni in obiettivi e lavorare ogni giorno per raggiungere quello che desideri. Un sogno non si realizza, ma diventa un punto di partenza per continuare a crescere e sfruttare nuove opportunità che ti permettono di sognare ancora qualcosa di più bello”.