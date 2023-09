Giuntoli ridisegna il firmamento Juve: Ligue 1-Bundes, le stelle nel mirino

Cristiano Giuntoli lavora sui nuovi possibili investimenti per il futuro: la lista dei giovani talenti sui quali la Juventus potrebbe puntare

La Juventus non effettuerà altre operazioni di mercato in questa sessione estiva ma continua a guadare con grande attenzione ai giovani talenti del calcio europeo e non solo.

Soprattutto dall’anno scorso la società ha avviato un processo di ringiovanimento della rosa, inserendo giocatori molto giovani che hanno acquisito già uno status importate. Grazie al serbatoio della Next Gen, Massimiliano Allegri ha potuto inserire tanti giovani calciatori come Miretti, Iling-Junior, Fagioli, Barrenechea, Soulé. Quest’anno l’obiettivo di società e allenatore è quello di portarne almeno altri due in prima squadra, per arricchire ulteriormente il pacchetto giovani. Cristiano Giuntoli ha grande propensione verso le nuove generazioni di talenti, come dimostra l’intuito nell’aver portato l’anno scorso a Napoli Kvaratshelia e precedentemente Osimhen. Intuizione che spera di avere anche alla Juventus per garantire al club un futuro vincente. Oltre ai giovani di casa propria, la Juventus potrebbe allargare la lista degli obiettivi per le prossime sessioni di mercato. Nei mesi scorsi si è parlato tanto di Jonathan David del Lille ma anche di Ivan Fresneda che alla fine ha scelto lo Sporting CP. La lista, però potrebbe decisamente allargarsi.

Juventus, la lista dei giovani per il futuro: da Javi Guerra a Hincapié

Cristiano Giuntoli sta lavorando sui nuovi giovani per garantire un progetto vincente al club nei prossimi anni.

Uno di questi potrebbe essere Javi Guerra, centrocampista spagnolo classe 2003 del Valencia. Gioca come regista ma può agire anche da mediano in un centrocampo a due. Dotato di grande tecnica e visione di gioco, quest’anno ha già trovato il gol in Liga dopo 3 giornate. Anche in difesa la Juventus deve inserire forze fresche e Piero Hincapié potrebbe essere il profilo giusto. Classe 2002 ecuadoriano, venuto fuori durante il Mondiale in Qatar, veste la maglia del Bayer Leverkusen. Giocatore duttile, abile sia da centrale che da terzino sinistro.

In attacco la Juventus è abbastanza coperta ma un nome sul quale Giuntoli potrebbe pensare di investire è Youssoufa Moukoko, centravanti classe 2004 del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca. Un talento già blindato dalla Nike e che in Germania sta mostrando tutto il suo valore. Giocatore rapido dal baricentro basso e dai colpi notevoli. Non è escluso un doppio investimento sulla difesa in futuro e non è escluso neppure che sia italiano. In questo senso un nome da tenere in considerazione è quello di Alessandro Buongiorno, classe ’99 del Torino che proprio in questi ultimi giorni ha rifiutato il trasferimento all’Atalanta. Chissà che in futuro non possa vestire la maglia bianconera e raggiungere un altro ex Torino, Gleison Bremer.