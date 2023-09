Classifica da brividi: la Juventus “finisce” dietro la Salernitana

Classifica da brividi, com’era prevedibile il mercato bianconero si è chiuso senza alcun botto. Ora è tempo di tracciare bilanci.

Massimiliano Allegri l’aveva detto. E stavolta, le sue, non erano soltanto frasi di circostanza. L’allenatore originario di Livorno, incalzato dai giornalisti, era stato chiaro riguardo al mercato, anticipando alla stampa che non sarebbe arrivato nessuno oltre a Timothy Weah.

E così è stato. Una sessione in cui i dirigenti bianconeri si sono concentrati esclusivamente sulle uscite, con l’obiettivo duplice di alleggerire il monte-ingaggi e far tornare a “respirare” i bilanci del club. L’unico acquisto degno di nota della Juventus è stato l’ex esterno del Lille, arrivato per circa 12 milioni di euro. In entrata, poi, ci sono stati alcuni movimenti ma sostanzialmente irrilevanti. O meglio, un colpo in prospettiva, quello di Facundo Gonzalez, acquistato dal Valencia e ceduto subito in prestito alla Sampdoria di Andrea Pirlo. Il bilancio, dunque, è di tre operazioni in entrata a titolo definitivo e ben nove cessioni. Più, ovviamente, quei giocatori che sono stati ceduti a titolo temporaneo (in totale sempre 9). Due, infine, i calciatori rientrati dai rispettivi prestiti (Cambiaso e McKennie).

Classifica da brividi, anche i granata davanti ai bianconeri

Stando ai calcoli del sito Transfermarkt, in cima alla speciale “classifica” di chi ha speso più di quanto incassato c’è l’Atalanta, che ha chiuso con saldo positivo di circa 87 milioni.

Lista spaccata quasi a metà 💔, tra chi ha speso più di quanto incassato e viceversa. #Atalanta e #Milan ai due poli opposti per quanto riguarda il saldo estivo 🪫🔋.#TMmercato #TMdatabase #calciomercato #SerieA pic.twitter.com/ahfBYvRXe1 — Transfermarkt.it (@TMit_news) September 2, 2023

Ultimo invece il Milan (-45 milioni), una delle società più attive, che si è sbizzarrita non appena ha ceduto Sandro Tonali al Newcastle per circa 70 milioni di euro. E la Juventus? I bianconeri sono 14esimi (-21 milioni) ma se si capovolge la graduatoria ci si accorge che finanche la Salernitana ha speso più dei bianconeri rispetto a quanto ha incassato.