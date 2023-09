Empoli-Juventus, Allegri in conferenza stampa

Arrivano le parole dell’allenatore della Juventus Allegri che ha detto la sua nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di campionato contro l’Empoli.

C’è attesa per la partita della Juventus contro l’Empoli. I tifosi si attendono delle risposte dopo il pareggio interno dell’ultimo turno di campionato contro il Bologna. Ecco tutte le novità rivelate direttamente da Max Allegri che alla vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa.

Non sono ammesse più distrazione. La fine del mercato mette la parole fine alle solite indiscrezioni e notizie che potevano creare qualche problema all’ambiente. Alla fine la Juventus ha optato per la linea verde, promuovendo alcuni giovani della Next Gen. Adesso toccherà al campo parlare. Ecco le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara di campionato contro l’Empoli.

Empoli-Juventus, ecco le parole di Allegri

“L’insidia di domani è quella di tutte le partite. Loro cercano i primi punti e troveremo una squadra che gioca com’è nel dna dell’Empoli. Serve una partita solida e tecnica. Non bisogna sottovalutarli”.

“Non c’è una difesa titolare, ho 6 difensori che sono affidabili. Domani giocherà Bremer con Danilo e ho un dubbio su Alex Sandro e Gatti“.

“Non stavo bene dopo il Bologna. Ecco perché non sono venuto in conferenza. Infatti è stata una settimana così”. “Locatelli è il titolare, sta facendo bene. E sono dispiaciuto per i fischi sia a lui che Alex Sandro. Sono giocatori affidabili. Sulla professionalità loro non ho nessun dubbio”.

“A destra può giocare anche McKennie – ha detto Allegri – e anche Cambiaso può giocare. Entra molto in mezzo al campo, per lui cambia poco”

“Almeno possiamo concentrarci stasera sulla partita di domani – Allegri ha commentato così il mercato – e abbiamo condiviso tutto quelle che sono state le operazioni. Cambiare solo le facce non aveva senso. L’input era quello di mantenere una squadra competitiva.