Non si placano le voci attorno al futuro di Massimiliano Allegri che è tornato in discussione. Ecco l’annuncio che spiazza i tifosi: in città gira già il nome del successore.

Sorpresa fra i tifosi della Juventus che hanno letto sui social il nome del futuro allenatore della Juventus. Allegri è finito nuovamente nel mirino della critica. La prestazione di Udine aveva illuso la stragrande maggioranza degli juventini, che avevano esalto il bel calcio dei bianconeri. Contro il Bologna è accaduto l’esatto opposto con la squadra che ha mostrato i chiari ed evidenti errori della passata stagione. Intanto, c’è già chi pensa al futuro e al post Allegri: ecco quale allenatore potrebbe arrivare alla Juventus.

La stagione ancora deve entrare nel vivo ma le discussioni sul futuro della Juventus accendono gli entusiasmi di molti tifosi. Tra voci ed indiscrezioni varie, è arrivato a sorpresa l’annuncio da parte del tifoso d’eccezione che è sempre molto attento alle vicende di casa Juve. Attraverso il suo profilo Twitter X, ha scritto un messaggio criptico relativo al destino di Allegri alla Juventus. E’ uscito fuori anche il nome del sostituto del tecnico toscano, una vecchia conoscenza che sicuramente farà piacere ai tifosi juventini: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, futuro Allegri: esonero a fine stagione? Circola già il nome del sostituto

Il tifoso Edoardo Mecca, artista torinese di 35 anni, molto attento alle vicende che accadono in casa Juventus, su Twitter ha detto la sua in merito al futuro allenatore della Juventus che non sarà Massimiliano Allegri.

Questa stagione sarà decisiva per quanto riguarda Raffaele Palladino che si gioca la panchina della Juventus. Il giovane allenatore, che in passato ha vestito da calciatore anche la maglia bianconera, nel caso in cui dovesse replicare con il Monza la stagione passata, sarebbe un serio candidato per diventare il nuovo tecnico della Juve. Questo il messaggio di Mecca che ha annunciato. “Tra un anno o più sono sicuro che il sig. Raffaele Palladino possa diventare l’allenatore della Juve. Tra l’altro, è una persona davvero squisita”. Questo il tweet che ha aperto il dibattito all’interno del tifo juventino: numerosi messaggi dedicati al giovane mister che con il Monza ha fatto crescere tanti calciatori. Adesso per lui si prospetta una nuova avventura, la seconda in Serie A, con l’obiettivo di centrare come lo scorso anno la salvezza del club brianzolo. Intanto la Juventus osserva e – secondo Mecca – studia il profilo Palladino per il post Allegri che è ben saldo al suo posto, forte di un contratto fino al 2025.