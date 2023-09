Il calciomercato è alle spalle, le rose sono fatte per questo campionato di Serie A 2023-2024. La Juventus può vincere lo Scudetto? Ecco il primo indizio che lascia ben sperare i tifosi.

La stagione è cominciato ed è tempo di pronostici. Il calciomercato è terminato portando con sé tante chiacchiere, la Juve ha chiuso questa sessione estiva 2023 con pochi acquisti. Il solo Weah che è andato a sostituire il partente Cuadrado. Per il resto poche operazioni in entrata. L’attenzione massimo del neo direttore sportivo Giuntoli è stata al mercato in uscita, con tanti trasferimenti che hanno consentito al club di mettere in ordine il bilancio e abbassare il monte stipendi. Inoltre, rispetto allo scorso anno è stata abbassata l’età media grazie alla conferma in rosa di giovani calciatori come Nicolussi Caviglia, Miretti, Iling Junior e Yildiz. Per la lotta Scudetto c’è anche la Juventus tra le favorite?

Scopriamo insieme le quote di Juventus vincente campionato 2023-2024. I bookmakers danno i primi indizi riguardo l’andamento del club bianconero che già in queste prime due partite ha mostrato un rendimento altalenante. La buona prestazione contro l’Udinese è stata macchiata dalla gara in casa contro il Bologna, che ha portato ai bianconeri solo un punto. La prestazione ha lasciato a desiderare anche se il secondo tempo lascia ben sperare. Ecco tutti i dettagli riguardo la valutazione dei book in merito al successo della Juventus in campionato: quante possibilità ha la Juve di vincere lo Scudetto?

Scudetto alla Juventus, cosa può succedere

Svelate le cifre ufficiali riguardo le squadre che partono con i favori del pronostico per vincere questo campionato di Serie A.

Secondo i bookmakers, l’ordine è il seguente: Inter, Napoli, Milan e Juve. Poche chance, dunque, per il club bianconero. La rivoluzione messa in atto da Giuntoli, che ha ringiovanito la rosa e speso poco o niente sul mercato, incide sul giudizio. La quota di Juventus vincente campionato oscilla tra i 4,25 fino ai 4,5. Discorso diverso, invece, per Inter, Napoli e Milan. Le prime due hanno un netto distacco rispetto alla Juventus, mentre i rossoneri sono appaiati ai bianconeri e leggermente favoriti. Adesso toccherà al campo parlare.