Juventus, scelto il primo rinforzo invernale: ci sono già le cifre

Juventus, scelto il primo rinforzo invernale: i tifosi non hanno dubbi. Ecco le cifre del nostro sondaggio che ha visto votare parecchie persone

Si è chiuso il calciomercato estivo, ma praticamente è iniziato quello invernale. In questa sessione appena andata in archivio Cristiano Giuntoli ha cercato di mettere i conti a posto e onestamente in parte ci è riuscito. Sono state tantissime le cessioni, alcune definitive – vedi Zakaria e Kulusevski – altre in prestito con obbligo, molte a titolo temporaneo. Il risparmio comunque c’è stato.

Ma come detto il calciomercato è in continuo movimento e non ci sono possibilità, per nessuno, di stare fermo. Tant’è che già si pensa al prossimo mese di gennaio quando riapriranno i battenti. E noi di Juvelive.it, all’interno del nostro canale Telegram, abbiamo voluto fare un sondaggio tra i tifosi bianconeri, chiedendo quale, al netto di quelle che sono le difficoltà economiche, deve essere l’operazione che Giuntoli deve pensare per la prossima sessione di mercato. Nessuno ha avuto dubbi.

Juventus, serve un nuovo Alex Sandro

Erano quattro le opzioni che abbiamo proposto: in mezzo al campo per un erede di Locatelli, sulla fascia destra per dare fiato all’unico innesto, quello di Weah, una seconda punta che si vada in alcune occasioni ad alternare con Chiesa, oppure un erede di Alex Sandro, quello che sicuramente ha iniziato peggio la stagione.

Ed è stata questa, ovviamente, l’opzione più votata. Tutti chiedono alla dirigenza della Juventus un nuovo difensore che possa andare a sostituire il brasiliano che ha ancora un anno di contratto con i bianconeri. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi, con Giuntoli che ha tutto il tempo per cercare di mettere nel mirino un obiettivo e poi chiudere l’operazione nel momento in cui ne avrà la possibilità. Gennaio non è poi così lontano. Ah, nella foto sotto potete vedere i risultati del sondaggio.