Pietra ‘tombale’ sull’addio di Chiesa: reazione a catena UFFICIALE

Calciomercato Juventus, l’effetto domino si potrebbe scatenare presto. Ecco la reazione ufficiale su Federico Chiesa

“Siamo qui e va tutto bene”. Forse anche Klopp, con queste parole, cerca di convincersi con ci sia nessun problema sul futuro di Molo Salah. L’egiziano potrebbe ancora partire visto che il mercato in Arabia si chiude il prossimo 7 settembre. Insomma, l’Al Ittihad, formazione che lo ha messo nel mirino, potrebbe tentare l’assalto finale.

“Dal mio punto di vista non vedo assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Mo è super impegnato” ha confermato il tecnico tedesco che però sa benissimo che tutto può davvero succedere nel corso di questi ultimi giorni. E di conseguenza, purtroppo, nel prossimo mese di gennaio soprattutto se i Reds saranno in corsa per la Premier League e per l’Europa League, potrebbero arrivare a bussare alle porte bianconere.

Calciomercato Juventus, ecco quello che potrebbe succedere

E nel mirino come sappiamo, visto che è un’estimatore importante, ci potrebbe essere Federico Chiesa. Al centro delle voci di mercato pure in questa sessione estiva, alla fine l’ex Fiorentina per la gioia dei tifosi è rimasto in bianconero. E si appresta a vivere una stagione importante, una di quelle che lo hanno reso famoso al grande pubblico.

Non è detto però che nel prossimo mese di gennaio il Liverpool non ci riprovi con insistenza soprattutto se come detto dovesse andare in porto il colpo arabo per il centravanti egiziano ex Roma. Vedremo. Ma l’effetto domino si potrebbe scatenare presto.