Calciomercato Juventus, 007 in azione: fari puntati sul ‘nuovo Del Piero’

E’ il giorno della partita per la Juventus di Allegri, chiamata oggi alla trasferta di Empoli nella quale andare a caccia di punti.

Quattro punti in due gare sono il bottino della formazione bianconera, che non fa mistero di voler puntare alla vittoria dello scudetto. Impresa che non sarà facile raggiungere, considerando che le altre big del nostro campionato hanno fatto degli investimenti importanti in chiave mercato.

Ad ogni modo la Juventus avrà il “vantaggio” di non dover disputare competizioni europee e questo vuol dire che Chiesa e compagni potranno spendere tutte le loro energie sul campionato italiano. La squadra di Allegri aveva iniziato benissimo sul campo dell’Udinese, poi ha faticato in casa contro il Bologna raggiungendo il pareggio solo nella seconda parte di gara. Questa trasferta dunque è delicata, perché farà capire quale sarà il reale stato di forma della squadra prima della sosta che ci sarà per gli impegni delle nazionali.

Juventus, stasera fari puntati sul talento di Baldanzi

I tifosi si aspettavano decisamente di più dal calciomercato della Juve. Weah e Cambiaso sono le maggiori novità di una rosa che ha perso dei pezzi importanti. La società ha fatto una scelta ben precisa, quella di voler puntare sui giovani e sulla loro valorizzazione. Sono arrivati da tutto il mondo rinforzi per la Next Gen, calciatori che sono destinati ad un percorso di crescita a Torino.

Il calciomercato però non finisce mai e proprio questa sera ad Empoli gli occhi di Giuntoli saranno puntati su quello che potrebbe essere un obiettivo di mercato per la Juventus nelle prossime sessioni. Stiamo parlando di Tommaso Baldanzi, che ora fa parte anche dell’under 21 azzurra. Trequartista dotato di tecnica e visione di gioco, che i toscani si sono tenuti stretti per affrontare questa stagione nel tentativo di riuscire ad agguantare la salvezza.