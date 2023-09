Offerta da 24 milioni: la Juventus ha bloccato il gioiello giallorosso

La Juventus mette 24 milioni di euro sul piatto per il gioiello: allarme per il difensore

Il calciomercato estivo si è appena concluso ma la Juventus continua a lavorare nelle retrovie per sfruttare le occasioni che possono presentarsi anche nel corso dei prossimi mesi.

Il mercato non si ferma mai, anche quando sembra che tutto sia momentaneamente terminato. Il direttore Cristiano Giuntoli conosce alla perfezione questo mondo ed è pronto a giocarsi le sue carte per anticipare la concorrenza. Secondo fonti turche – tibarhaber.com, infatti, la Juventus avrebbe presentato un’offerta da 24 milioni di euro per Sacha Boey, difensore classe 2000 del Galatasaray. Una mossa a sorpresa che potrebbe andare in porto già a gennaio.

Juventus, 24 milioni sul piatto per Sacha Boey: il Galatasaray trema

Si tratta del terzino destro 22enne che si è messo in mostra nell’ultimo campionato turco con il club di Istanbul, collezionando un gol e 4 assist che hanno contribuito alla vittoria del campionato.

L’offerta della Vecchia Signora si è rivelata inaspettata e ha messo in allarme il club turco. L’allenatore Okay Buruk non ha intenzione di lasciare andare il suo difensore e avrebbe già incontrato la dirigenza per discuterne. La Juventus ha intenzione di spingere per il terzino francese naturalizzato camerunese. Col mercato chiuso, però, i bianconeri non potranno affondare il colpo prima di gennaio ma sembrano disposti a investire una cifra importante nonostante la situazione economica non idilliaca.

La proposta della Juventus per Sacha Boey potrebbe rivelarsi irrinunciabile per il Galatasaray che però perderebbe un pezzo pregiato della propria rosa. Il club turco avrebbe chiesto tempo per rispondere all’offerta della Juve. Dopo accurati ragionamenti dovrà dare una risposta definitiva, ma allo stesso tempo considerare la volontà del calciatore che ha un contratto fino a giugno 2025. La palla è nelle mani del Galatasay che deve scegliere se trattenere il giocatore o se incassare una cifra molto considerevole per le casse della società. La Juventus ha necessità di aggiungere un tassello sulla corsia di destra che attualmente è stata affidata a Timothy Weah. Chissà che a gennaio non possa arrivare l’assalto decisivo dei bianconeri per Sacha Boey.