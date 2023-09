Juventus, nuovo allarme Pogba: termina la gara zoppicando

Il suo ingresso in campo ha rivitalizzato la manovra della Juventus. Le condizioni fisiche di Pogba, però, potrebbero ritornare sotto la luce dei riflettori.

Grazie ad una prova autoritaria la Juventus è riuscita ad imporsi senza relativi patemi d’animo al cospetto di un Empoli sostanzialmente mai pericoloso. Al gol apripista di Danilo ha fatto seguito il sigillo di Federico Chiesa che a dieci minuti dal novantesimo ha archiviato una contesa.

Dopo un primo tempo piuttosto soporifero, la ‘Vecchia Signora’ ha cominciato a tenere in mano le redini del gioco a cavallo dell’ora di gioco. L’ingresso in campo di Paul Pogba al posto di uno spento Miretti, sotto questo punto di vista, ha alzato e non poco l’indice di pericolosità della compagine di Allegri. Entrato al posto di uno spaesato Miretti, il ‘Polpo’ non solo si è reso protagonista di alcune sortite da vero campione, ma era riuscito a trovare anche un gol d’autore.

Tuttavia la mezzala francese è stato costretto a stringere i denti probabilmente dopo aver riscontrato nuovi problemi fisici. Negli ultimi minuti della gara Allegri ha infatti arretrato Kean sulla linea dei centrocampisti per evitare di esporre la squadra alle sortite dei padroni di casa, spostando Pogba in attacco. Non avendo più sostituzioni, il tecnico della Juve è stato costretto a fare di necessità virtù, chiedendo a Pogba uno sforzo. Staremo a vedere se effettivamente quello accorso a Pogba è un nuovo problema fisico oppure si è trattata di mera precauzione.