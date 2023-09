Ultimatum ad Allegri, la Juve non scherza più: esonero a forza quattro

La Juventus è pronta per il prossimo impegno di campionato, questa sera i bianconeri andranno a fare visita all’Empoli per la terza giornata di serie A.

Finora la squadra di Allegri è riuscita a conquistare quattro punti nelle prime due uscite, grazie alla vittoria all’esordio sul campo dell’Udinese e poi con il sofferto pareggio casalingo contro il Bologna. Sfide che finora hanno messo in evidenza pregi e difetti di una Juve che sa bene quale sarà la sua missione.

C’è tanta voglia di riscattare l’ultima opaca stagione e per questo motivo il traguardo da tagliare sarà la conquista dello scudetto. Riportare il tricolore a Torino sarebbe senz’altro una grande soddisfazione per i giocatori, per il club e anche per una tifoseria che ha vissuto con grande attenzione gli ultimi mesi travagliati, a causa delle vicende extracalcistiche che hanno coinvolto la società.

Juventus, Allegri deve assolutamente centrare l’obiettivo

“Le prime quattro delle graduatoria verranno fuori tra noi, il Napoli, le milanesi, le romane, l’Atalanta e la Fiorentina. Per lo scudetto serviranno 86-90 punti, quindi credo che la linea Champions sia fissata intorno a quota 76”. Queste sono le parole che Massimiliano Allegri ha espresso ieri in conferenza stampa.

Una disamina chiara su quelli che dovranno essere gli obiettivi del club e anche di fatto un modo per calibrare un ritmo da seguire per tagliare il traguardo. Che per la Juventus dovrà essere centrato a tutti i costi, anche in considerazione del fatto che a differenza delle rivali non ci saranno impegni europei infrasettimanali. E il tecnico con i suoi uomini avrà una settimana intera per preparare le partite. E’ facile pensare come se l’obiettivo non venisse centrato il futuro del tecnico potrebbe essere davvero rimesso in discussione. Per questo motivo meglio concentrarsi sulle vicende di campo per far tornare a gioire la tifoseria bianconera.