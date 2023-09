Il Milan ‘scippa’ il bomber alla Juventus: Mediaset sgancia la bomba

Il Milan sceglie l’erede di Olivier Giroud e complica i piani di mercato futuri della Juventus

Il calciomercato si è concluso ma a gennaio sarà nuovamente tempo di trattative e i club italiani continueranno a tenere gli occhi aperti.

La Juventus ha chiuso un solo colpo in questa sessione estiva, quello di Timothy Weah che si aggiunge a una rosa già competitiva che ha ritrovato giocatori come Paul Pogba e Federico Chiesa, considerati due nuovi acquisti da Massimiliano Allegri. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, però, sono sempre a lavoro per progettare anche il futuro. Non è un segreto che la Juventus sia sulle tracce di Jonathan David, attaccante classe 2000 del Lille e della nazionale canadese. Il nativo di Brooklyn (New York) è considerato uno dei talenti più cristallini nel suo ruolo e diversi top club europei lo hanno messo nel mirino. Uno di questi è proprio la Juventus che ha provato ad avvicinarsi in questa sessione di mercato, facendo però i conti con la richiesta piuttosto alta del Lille. Il centravanti americano ha un contratto fino al 2025 col club francese ma difficilmente il Lille riuscirà a trattenerlo anche la prossima stagione. Uno degli ostacoli per la Juventus, oltre al costo del cartellino, riguarda la fitta concorrenza che comprende anche il Milan. I rossoneri hanno scelto Luka Jovic come vice Giroud, portandolo a Milano nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato con la formula del prestito secco. Una scelta, però, provvisoria alla quale seguirà un investimento deciso per regalare a Stefano Pioli il vero erede di Giroud.

Juventus, il Milan si inserisce per Jonathan David

Il Milan sta sondando il terreno per il nuovo centravanti che dalla prossima stagione potrebbe prendere il posto di Olivier Giroud.

Uno dei nomi più caldi, come sottolineato da Sport Mediaset, è quello di Jonathan David che sta diventando sempre più richiesto in giro per l’Europa. Secondo miglior marcatore nella storia del Canada con 25 reti a soli 23 anni, anche col Lille non ha mai fatto mancare il suo contributo al gol. Non a caso anche in questo inizio di stagione ha già collezionato 2 reti in 3 partite. Un profilo ideale per Stefano Pioli, alla luce delle sue caratteristiche tecniche e fisiche. Il Milan ha ottimi rapporti col Lille, come dimostrano le recenti operazioni per Maignan, Leao. Dopo aver visto sfumare la pista Taremi dal Porto, adesso il focus del Milan è Jonathan David. Il duello con la Juventus è già aperto.