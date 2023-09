Calvario Pogba: Juventus in apnea, Allegri trema sul serio

Calvario Pogba, il centrocampista francese a fine partita ha avvertito dei dolori alla coscia: si attende l’esito degli esami.

Gli accertamenti delle prossime ore diranno se quel “fastidio dietro alla gamba” (cit. Allegri) sia qualcosa di serio oppure un problema di poco conto, risolvibile in tempi brevi. Certo, per Paul Pogba il calvario infortuni va avanti ormai senza soluzioni di continuità.

Il centrocampista francese, ieri sera entrato a metà della ripresa nel match con Empoli, nel finale di gara ha avvertito un dolore alla coscia, la stessa del ginocchio fasciato. Non è voluto uscire dal campo ma a fine match non se l’è sentita, probabilmente, di festeggiare insieme ai compagni la seconda vittoria stagionale. La sua testa era concentrata su altro, il suo morale – supponiamo – sotto i piedi, visto che un nuovo stop complicherebbe ulteriormente la situazione e ne pregiudicherebbe il recupero. E sarebbe un vero peccato, perché il “Polpo” ieri ha lanciato un’altra volta segnali positivi: il minutaggio si è allungato e nel corso della serata toscana aveva addirittura trovato la via del gol, prima che l’arbitro annullasse per via di un fuorigioco. Gli è bastato poco, insomma, per dimostrare che – se sano – un giocatore con le sue qualità potrebbe fare davvero comodo a questa Juventus.

Calvario Pogba, nuovo stop per il “Polpo”?

Invece la lista degli infortuni, da quando è tornato alla Juventus, rischia di allungarsi. Del resto, la sua seconda esperienza in maglia bianconera non era iniziata sotto i migliori auspici: Pogba, infatti, si fece male praticamente appena arrivato, nella tourneé americana dello scorso anno. La diagnosi fu di quelle sconfortanti: lesione al menisco.

La scelta di non operarsi subito pregiudicò anche la sua partecipazione al Mondiale di Qatar. Ma da gennaio in poi Pogba, per un motivo o per un altro, ha giocato a malapena 160 minuti. Nient’altro che una comparsa. Risolto il problema al menisco, infatti, l’ex United ha dovuto far fronte anche a stiramenti e ad un infortunio all’adduttore. Senza dimenticare i fastidi a quel ginocchio che ieri era visibilmente fasciato in via precauzionale. La Juve e Allegri incrociano le dita, dunque, sperando che non sia nulla di grave.